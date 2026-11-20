St. Pölten (OTS) -

An einem ganz neuen Stadion-Gefühl mit jeder Menge Gänsehaut-Momenten dürfen sich die Spieler, der Nachwuchs sowie die Fans des SC Melk künftig erfreuen, denn nach zwei Jahren Planung und Umsetzung wurde nun die neue LED-Flutlichtanlage des Vereins mit einem Spiel gegen den SC Waidhofen/Ybbs feierlich eingeweiht. Die energieeffiziente Umrüstung der Beleuchtung erfolgte beim Hauptspiel- sowie beim Kunstrasenspielfeld und trägt maßgeblich zur finanziellen Aufrechterhaltung des Spielbetriebs von rund 15 Mannschaften bei.

„Unsere Vereine leisten tagtäglich und auf so vielen Ebenen wertvolle Arbeit. Sie sind Motor des Zusammenhalts, Dynamo für ein gesundes Niederösterreich und kämpfen mit Herzblut für ein gemeinsames Ziel. Deshalb sind Investitionen in eine moderne Infrastruktur wichtig und richtig, weshalb wir den SC Melk mit einer Förderung in Höhe von 17.500 Euro bei den Kosten für die neue LED-Flutlichtanlage gerne unterstützen“, betont Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

In den letzten vier Jahren unterstützte das Land Niederösterreich insgesamt 287 Sanierungsprojekte, bei denen insbesondere Fußball- und Tennisvereine auf LED-Flutlichtanlagen umgerüstet haben. In Summe wurden dadurch rund 3,2 Millionen Euro an Fördermittel ausbezahlt, die wiederum ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 15,3 Millionen Euro auslösten.

Weitere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, Telefon: 0676/81219876, E-Mail: [email protected]