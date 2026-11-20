Wien (OTS) -

Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung, Verfassung, öffentlichen Dienst, Koordinierung und Kampf gegen Antisemitismus im Bundeskanzleramt, ist am Samstag, dem 21. November 2026, bei Viktoria Waldegger „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1.