- 20.11.2026, 11:54:32
- /
- OTS0101
Alexander Pröll, Staatssekretär im Bundeskanzleramt, im Ö1-„Journal zu Gast“ am 21. November
Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung, Verfassung, öffentlichen Dienst, Koordinierung und Kampf gegen Antisemitismus im Bundeskanzleramt, ist am Samstag, dem 21. November 2026, bei Viktoria Waldegger „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1.
Rückfragen & Kontakt
ORF-Unternehmenskommunikation
Johannes Mayer
Telefon: (01) 87878 – DW 13163
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.ORF.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HOA