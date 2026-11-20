Wien (OTS) -

Der nicht amtsführende Stadtrat Stefan Berger (FPÖ) hat heute, Freitag, bei einer Pressekonferenz angekündigt, eine schriftliche Anfrage an die zuständige Stadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) bezüglich der Baubewilligung für das geplante Wohnquartier Kurbadstraße in Oberlaa zu stellen. In der Anfrage sollen Fragen nach einer möglichen notwendigen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Areal, dem aktuellen Baufortschritt auf einem der dortigen Baufelder sowie der rechtlichen Grundlage für die Bauarbeiten geklärt werden.

Hintergrund der Anfrage ist ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Wien vom 10. November 2026, wonach die Baubewilligung für Bauplatz 1B verfrüht erteilt worden sei und der dagegen erhobenen Beschwerde aufschiebende Wirkung zukomme. „Bei konkreten Hinweisen auf rechtswidrige Bautätigkeiten in Oberlaa werden wir entsprechende rechtliche Schritte prüfen lassen“, kündigte Berger an.

Weitere Informationen: FPÖ-Rathausklub Wien, Pressestelle, Tel.: 01/4000-81799 (Schluss) nic