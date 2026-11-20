Wien (OTS) -

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Gemeinderätin Susanne Haase eröffneten heute die Fachkonferenz „Queer intersektional gelesen“ der WASt-Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Lebensweisen im Wiener Rathaus

„Die Stadt Wien hat mit der WASt, der Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten, bereits seit 28 Jahren eine Kompetenzstelle zum Thema sexuelle Orientierungen und Geschlechtsidentitäten. Sie fügt sich ein in ein buntes und breites Netzwerk aus Stellen, die allesamt gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung und Gleichstellung in unserer Stadt arbeiten. Sie alle sind spezialisiert auf einzelne Kerndimensionen der Diversität, rücken diese in den Mittelpunkt ihrer Arbeit und sehen spezifische Diskriminierungen und Benachteiligungen“, so Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.

„Eine lesbische Frau mit Behinderung, ein schwuler Pensionist, eine trans Jugendliche mit Fluchterfahrung: Sie alle erleben Diskriminierung unterschiedlich und oft auf mehreren Ebenen zugleich. Echte Gleichberechtigung bedeutet auch und gerade, diese Menschen zu sehen – in der Beratung, in der Verwaltung und in der Politik. Vielfalt muss nicht nur gefeiert, sondern auch verteidigt werden. Denn Vielfalt macht unsere Stadt bunt, aber erst Gleichberechtigung macht sie gerecht“, betont SPÖ-Gemeinderätin und LGBTIQ-Sprecherin Susanne Haase.

Die Konferenz betrachtet Queerness intersektional, sie beleuchtet also das Zusammenwirken verschiedener anderer Diversitätsdimensionen mit sexuellen Orientierungen und Geschlechtsidentitäten. Das ist besonders wichtig, denn Menschen haben eben nicht nur ein einziges Diversitätsmerkmal, sondern haben gleichzeitig ein Geschlecht, einen Familienstand, ein Alter, eine spezifische Herkunft, eine sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, eine Religion oder Weltanschauung und körperliche und geistige Fähigkeiten, die uns allesamt ausmachen und unsere Identität mitdefinieren – gerade auch im Wechselspiel miteinander.

In seinem Keynote-Vortrag „Intersektionalität, Queerness und Flucht – Von der Theorie zur Praxis: Lebenslagen queerer Geflüchteter“ verdeutlicht Prof. Dr. Zülfukar Çetin von der Evangelischen Hochschule Berlin, warum gesellschaftliche Ungleichheiten nur verstanden werden können, wenn unterschiedliche Macht- und Diskriminierungsverhältnisse in ihrem Zusammenwirken betrachtet werden. Çetin plädiert für eine intersektionale und diskriminierungskritische Praxis, die nicht vermeintliche Defizite der Betroffenen in den Mittelpunkt stellt, sondern die strukturellen Ursachen von Ungleichheit hinterfragt und verändert. „Nicht die Betroffenen müssen sich an ungerechte Verhältnisse anpassen – die Verhältnisse müssen sich verändern“, so Çetin.

Wolfgang Wilhelm, Leiter der WASt und wissenschaftlicher Leiter der Fachkonferenz, betont, dass der Blick auf intersektionale Wechselwirkungen und gelebte Vielfalt gerade für Millionenstädte wie Wien wichtig und auch typisch ist. „Er ist gut und bereichert unsere Stadt. Er ist aber auch Herausforderung und verlangt mehr und spezifische Auseinandersetzung miteinander, um in Frieden und Gleichberechtigung friedlich und gemeinsam - und nicht nur nebeneinander - in unserer Stadt zu leben“, so Wilhelm.

Weitere Vorträge werden von internationalen und lokalen Expert*innen gehalten. Travor Mukisa und Rebecca Najemba von der Muntu Fundation Uganda etwa beleuchten „Experiences of queer people from diverse ethnic backgrounds“, bevor nach einem gemeinsamen Mittagessen Workshops am Nachmittag die 120 Konferenzteilnehmer*innen noch aktiver einbeziehen und zur Diskussion und Auseinandersetzung in kleineren Runden einladen.