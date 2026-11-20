Wien (OTS) -

Der neue Eltern-Kind-Pass sorgt bei der Wiener FPÖ-Gesundheitssprecherin Angela Schütz für höchste Empörung. Dass Schwangere im Rahmen ihrer Untersuchungen einen zehnseitigen Fragenkatalog zu ihrer finanziellen Situation, Gewalterfahrungen und sexueller Nötigung durchgehen sollen, sei ein völlig falscher Zugang. „Hier wurde offenbar wieder einmal ideologischer Eifer über Hausverstand und medizinische Praxis gestellt. Solche höchstpersönlichen und intimen Fragen haben in einem standardisierten Fragenkatalog nichts verloren“, kritisiert Schütz.

„Gerade bei sensiblen Themen wie Gewalt oder sexueller Nötigung braucht es Vertrauen und einen geschützten Rahmen. Keine Frau wird sich öffnen, wenn sie sich bei einer routinemäßigen Untersuchung wie bei einem Verhör fühlt. Wer glaubt, mit einem zehnseitigen Fragenkatalog Betroffenen zu helfen, verkennt völlig, wie wichtig Fingerspitzengefühl und eine vertrauensvolle Gesprächsbasis sind“, so die Freiheitliche.

Natürlich müsse es möglich sein, betroffenen Frauen Hilfe anzubieten. Das müsse aber freiwillig, behutsam und im persönlichen Gespräch geschehen. Schütz fordert daher eine umgehende Überarbeitung des Fragenkatalogs: „Schwangere brauchen medizinische Betreuung und Unterstützung – keine staatlich ideologiegetriebene Neugier, die bis tief in ihre Privatsphäre reicht.“