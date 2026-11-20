Wien (OTS) -

Wie arbeiten wir an einer Stadt, die weiterhin leistbaren Wohnraum für Mieterinnen und Mieter schafft? Wie schiebt man Immobilienspekulation einen Riegel vor? Darüber diskutierten im gestrigen „Club 12“ Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch, Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat Jörg Neumayer, MA sowie die SPÖ Bildung gemeinsam mit einer Expertinnenrunde und Bürger:innen.

„Wenn große Vermieter:innen bewusst das Mietrecht brechen, müssen sie dafür keine Strafen zahlen. Deswegen versuchen sie immer wieder, mit Rechtsbruch durchzukommen. Die Bundesregierung muss hier einschreiten“, fordert die Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen Mag. Elke Hanel-Torsch. Bisher gibt es faktisch keine rechtlichen Konsequenzen für Vermieterinnen und Vermieter, die überhöhte Mieten verlangen oder Wohnungen unter dem gesetzlichen Standard zur Verfügung stellen. Sie werden höchstens dazu angehalten, die zu viel bezahlten Beträge zurückzuerstatten. Das schaffe ein System, das unredliches Verhalten bei der Vermietung fördere.

Das deckt sich mit den Erfahrungen von Mag. Dagmar Koller, Wohnrechtsexpertin der Arbeiterkammer Wien, die von zahlreichen Beratungen mit besorgten Mieterinnen und Mietern berichtete: „Wir müssen hier einem System, wo Mieter:innen auch gesundheitlich draufzahlen, den Riegel vorschieben. Für Spekulanten sind Immobilien Investitionsobjekte, für die Menschen, die zu uns in die Beratung kommen, ist das ihr Zuhause.“

Wien als internationales Vorbild

„Wien ist ein Vorbild. Aber wie kann man das Wiener Wohnbaumodell international übertragbar machen?“, warf Architektin und Stadtplanerin Mag. Silja Tillner in die Debatte ein. Dass die Wohnkosten in Wien weniger stark gestiegen sind als in vergleichbaren Städten, ist vor allem auf den konsequenten Ausbau des sozialen Wohnbaus zurückzuführen. Während andernorts kommunale Wohnungsbestände privatisiert wurden, hat Wien weiterhin auf geförderten und kommunalen Wohnbau gesetzt.

Diesen Weg will Wien auch in Zukunft fortsetzen. „Der Fokus der Stadt liegt auf leistbarem Wohnraum, wofür es eben nicht nur privaten, sondern vor allem auch geförderten und kommunalen Wohnbau benötigt“, betonte Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch. Aktuell befinden sich 22.800 geförderte Wohnungen für mehr als 45.000 Menschen in Entwicklung oder Umsetzung. Gleichzeitig werden rund 100 bestehende Wohnanlagen saniert. Mit der „Wohnungsvergabe NEU“ soll zudem künftig noch stärker auf die individuellen Lebenssituationen der Wienerinnen und Wiener eingegangen werden.

Wie wichtig eine langfristige und vorausschauende Wohnbaupolitik ist, unterstrich auch Neumayer. Er stellte die Diskussion in den Zusammenhang mit der aktuellen Wohnkampagne der SPÖ Wien unter dem Titel „Wien schafft Zuhause“: „Wir schaffen leistbaren Wohnraum und wir verteidigen ihn – im Sinne der Mieterinnen und Mieter. Das ist auch der Kern unserer Kampagne. Wien bleibt die Stadt der Mieterinnen und Mieter, des sozialen Wohnbaus und der leistbaren Mieten.“

Fotos vom „Club 12“ sind hier zum Download verfügbar: https://flic.kr/s/aHBqjDcvKo

Der nächste „Club 12“ findet voraussichtlich am 13. April 2027 statt. Anmeldung unter: [email protected] (Schluss)