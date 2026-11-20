Wien (OTS) -

Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) und die Austrian Business Travel Organisation (ABTA) verbindet ein gemeinsames Ziel: ihren Mitgliedern praxisnahen Mehrwert zu bieten. Den Auftakt für eine engere Zusammenarbeit haben die jeweiligen Landesgruppen in Oberösterreich gesetzt. Zwei gemeinsame Informationsveranstaltungen boten bereits Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, aktuelle Entwicklungen zu diskutieren und die Anforderungen von Unternehmen an die Hotellerie besser kennenzulernen.

Wie buchen Unternehmen heute Geschäftsreisen?

Geschäftsreisen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert: Digitalisierung, neue Sicherheitsanforderungen, Nachhaltigkeitsziele und veränderte Arbeitsweisen beeinflussen nicht nur das Reiseverhalten, sondern auch die Auswahl und Buchung von Hotels. „In unserem Austausch mit den Geschäftsreisemanagern und -managerinnen gehen wir zwei zentralen Fragen auf den Grund: Welche Entwicklungen prägen den Geschäftsreisemarkt und was erwarten Firmenkunden heute konkret von einem Hotel? Dieses Wissen hilft unseren Mitgliedsbetrieben, ihr Angebot gezielt weiterzuentwickeln“, betont Sophie Schick, ÖHV-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende für Oberösterreich. Effizient aufgesetzte Buchungsprozesse, geeignete Bezahlmöglichkeiten, Sicherheit, transparente Firmenkonditionen und die Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen spielten bei der Auswahl geeigneter Partnerhotels eine wichtige Rolle.

Einfachheit, Transparenz und guter Service entscheiden

Was das in der Praxis bedeutet, beschreibt Kirsten Hauft-Tulic, verantwortlich für Travel & Fleet Management - Corporate Procurement Excellence bei Fronius International GmbH und Mitglied im ABTA-Vorstand: „Einfachheit im Buchungsprozess, Ehrlichkeit in der Zusammenarbeit sowie professioneller und freundlicher Service: Das sind die drei wichtigsten Anforderungen, die wir an ein Partnerhotel stellen.“ Die Aufgabe des Travel Managements bestehe letztlich darin, den für das Unternehmen besten Buchungsweg zu schaffen: Einfach für die Reisenden, transparent und effizient für das Unternehmen und gleichzeitig so gestaltet, dass bestehende Hotelpartnerschaften und Firmenkonditionen sinnvoll genutzt werden können.

Direkter Dialog schafft Vorteile für beide Seiten

Genau hier setzt die Zusammenarbeit von ÖHV und ABTA an. Hotels erhalten unmittelbare Einblicke in die Entscheidungsprozesse und Anforderungen ihrer Firmenkunden. Travel Manager:innen wiederum können ihre Bedürfnisse direkt an die Hotellerie herantragen und so zu Angeboten und Abläufen beitragen, die besser auf Geschäftsreisende zugeschnitten sind.

Ein druckfähiges Bild der Initiatorinnen des ÖHV-ABTA-Netzwerks finden Sie hier zum Download; © ÖHV

V.l.n.r.: Sophie Schick (ÖHV-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende OÖ), Kirsten Hauft-Tulic (Travel & Fleet Management - Corporate Procurement Excellence bei Fronius International GmbH; Mitglied im ABTA-Vorstand), Monika Tonner-Fiechtl und Elisabeth Fischer (beide ÖHV-Landesbeirätinnen OÖ)

Weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse.