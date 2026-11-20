Wien (OTS) -

Das Jüdische Museum Wien (JMW), ein Museum der Wien Holding, zeigt sich in neuem Gewand: mit einem neuen Corporate Design, einer grundlegend überarbeiteten Website und einer Plakatkampagne im Wiener Stadtraum. Der neue Auftritt macht sichtbar, was sich im Museum in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt entwickelt hat. Das JMW ist heute weit mehr als ein Ort der Bewahrung des jüdischen Erbes Wiens: Es ist ein Ort der Diskussion, an dem jüdische Gegenwart und Zukunft verhandelt und Fragen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens gestellt werden.



Das Museum wirkt weit über seine beiden Standorte Dorotheergasse und Judenplatz hinaus: im öffentlichen Raum, in Schulen, in anderen Institutionen und vor allem im digitalen Raum. Die international gefragten Ausstellungen erzählen von Themen der jüdischen Geschichte und Gegenwart in Wien und weltweit. Mit Outreach-Projekten zum Beispiel an Wiener Schulen und unserer Sozialinitiative JMWCares geht das JMW in die Gesellschaft, mit digitalem Storytelling, der Sammlung online und Online-Ausstellungen öffnet es sich einem breiten Publikum – niederschwellig und barrierefrei. Diskussionsveranstaltungen und verschiedene, generationenübergreifende Gedenkformate machen es zu einem Ort relevanter Debatten und lebendigen Gedenkens. Die mit dem Leon Zelman-Preis ausgezeichnete Kulturvermittlung des Hauses belehrt nicht, sondern schaut gemeinsam, fragt, diskutiert und entdeckt.



„Das Rechteck des alten Logos stand für das Haus. Das Jüdische Museum Wien ist aber heute viel mehr: ein Ort, an dem Fragen gestellt werden dürfen, im Museum, in der Schule, im Netz. Die Geschichte Wiens hat viele Stimmen, und auch die jüdische Geschichte besteht aus vielen. Dass uns das überrascht und Fragen aufwirft, ist gut so“, sagt Barbara Staudinger, Direktorin des Jüdischen Museums Wien.



Ein Rahmen für viele Perspektiven

Entwickelt wurde das neue Corporate Design gemeinsam mit der Wiener Agentur ExEx. Die Kernidee: ein starker Rahmen für Kunst, Geschichte und Perspektiven des jüdischen Lebens in Wien, der den Inhalten zu keiner Zeit die Schau stiehlt. Objekte, Fotografien und Motive werden nebeneinandergestellt und zeigen, dass es nicht nur eine, sondern viele Sichtweisen auf ein Thema gibt.



Der Davidstern ist dabei ein sichtbares und zugleich unsichtbares Gestaltungselement: Das neue Logo ist auf einem Raster in Form des Sterns aufgebaut, der Proportionen und Typografie bestimmt, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Das Logo wird großflächig gespielt und bildet eine visuelle Klammer, unter der Inhalte aller Epochen nebeneinander Platz finden.



„Wir lieben es, in unmittelbarer Nähe zu Kunst und Kultur zu arbeiten. Umso spannender ist es, wenn es sich um Kunst und Alltagsobjekte aus vielen Jahrhunderten handelt. Unser erklärtes Ziel war es, eine visuelle Identität zu schaffen, die dieses Kaleidoskop zusammenhalten kann“, erklären Katharina Luger und Elsa Kubik von ExEx.

Besonders deutlich wird das in der neuen Plakatkampagne: Kreisförmige Bildausschnitte greifen die Anordnung der Sternpunkte auf und eröffnen unterschiedliche Blickwinkel auf historische Fotografien, Kunstwerke und Sammlungsobjekte. Botschaften wie „Haltung zeigen“, „Nicht eine, sondern viele Antworten“ oder „2 Standorte, 800 Jahre Geschichte“ greifen das Selbstverständnis des Museums auf. Die Plakate sind ab dem 23. November im Wiener Stadtraum und auf Flächen im öffentlichen Verkehr zu sehen.

Eine Website, die zum Verweilen einlädt

Auch jmw.at hat sich verändert und ist ab 20. November online. Neben den technischen Neuerungen, die unsichtbar im Hintergrund arbeiten, bekommt die Website einen frischeren Auftritt und einen klaren inhaltlichen Schwerpunkt. Sie ist mehr als eine Eingangspforte ins Museum: Sie ist selbst ein musealer Raum, der zum Verweilen einlädt. Die Vielfalt an Inhalten und Aktivitäten des Hauses findet hier ihren Platz. Beide Standorte sind gleichwertig sichtbar, die Menüführung ist deutlich einfacher, und Veranstaltungen rücken in den Vordergrund.

Auch die Ausstellung „Die Morgenländer“, die am 24. November eröffnet wird, und der Auftritt des Museums auf der Buch Wien (25. bis 29. November) präsentieren sich bereits im neuen Erscheinungsbild.