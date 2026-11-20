Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) begrüßt wesentliche Zielsetzungen der von Staatssekretär Alexander Pröll vorgestellten KI-Agenda „KIPPPUNKT“.

„Künstliche Intelligenz bietet enorme Chancen, Beschäftigte zu entlasten und öffentliche Dienstleistungen zu verbessern. Entscheidend ist aber, dass der Mensch auch in der Arbeitswelt im Mittelpunkt steht. Menschenwürde, Selbstbestimmung und demokratische Beteiligung dürfen nicht an der Bürotür oder beim Einloggen in eine digitale Plattform enden“, betont GÖD-Vorsitzender Eckehard Quin. Den Vorschlag, den Grundsatz „Technologischer Fortschritt muss dem Menschen dienen“ als Staatsziel in der Bundesverfassung zu verankern, begrüßt die GÖD daher ausdrücklich.

Menschliche Verantwortung und Datensicherheit gewährleisten

Positiv bewertet die GÖD, dass bei sensiblen staatlichen Entscheidungen, etwa in Justiz, Sicherheit und Gesundheit, weiterhin Menschen die Verantwortung tragen sollen. Auch die angestrebte europäische Datensouveränität ist gerade für den Öffentlichen Dienst, der besonders sensible Daten verarbeitet, von großer Bedeutung.

KI muss Beschäftigte unterstützen, nicht ersetzen

„Neue Technologien verändern Berufsbilder und Qualifikationsanforderungen. Gerade angesichts des Fachkräftemangels kann KI eine enorme Entlastung bringen. Sie darf aber nicht zum bloßen Instrument des Personalabbaus werden. Es darf nicht sein, dass einige wenige von den Produktivitätsgewinnen profitieren, während viele andere die Kosten tragen“, stellt Quin klar.

Die GÖD fordert daher die verbindliche Einbindung von Gewerkschaft und Personalvertretung, gezielte rechtzeitige Investitionen in die Aus- und Weiterbildung sowie klare Regeln gegen digitale Überwachung und Leistungsdruck.

Öffentliche Beteiligung im Sinne der Sozialpartnerschaft

Die GÖD begrüßt ausdrücklich den angekündigten öffentlichen Beteiligungsprozess zur österreichischen KI-Strategie. Entscheidend ist, dass auch die Sozialpartner und die Personalvertretung aktiv in die Ausarbeitung eingebunden werden.

„Wer die Menschen in den Mittelpunkt der KI-Strategie stellt, muss ihnen auch eine Stimme bei ihrer Gestaltung geben. Technologischer Fortschritt und soziale Sicherheit sind keine Gegensätze. Die digitale Transformation kann nur gelingen, wenn die Beschäftigten sie mitgestalten können“, so Quin abschließend.