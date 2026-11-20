- 20.11.2026, 11:09:03
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- OTS0085
Black Week bei Wien Ticket: Für alle, die mehr erleben wollen
Der perfekte Abend kommt oft unerwartet. Die Black Week von Wien Ticket, einem Unternehmen der Wien Holding, dafür genau zur richtigen Zeit. Von 20. bis 29. November 2026 profitieren Kultur- und Entertainmentfans von Rabatten ab -30% auf ausgewählte Event-Highlights sowie -10% Rabatt auf Wien Ticket Wertgutscheine. Ob als Auszeit für sich selbst oder als Geschenk: Die Wien Ticket Black Week ist die perfekte Gelegenheit, sich besondere Live-Erlebnisse zu sichern oder Vorfreude darauf zu verschenken.
Ganz nach dem Motto „Egal wie du tickst“ ist die Auswahl so vielfältig wie das Publikum selbst. Die Bandbreite reicht von ABBA bis Amadeus, von Hogwarts bis Hollywood sowie von großen Musicals bis hin zu spektakulären Shows.
Denn egal wie du tickst – Wien Ticket hat immer Vorfreude für dich im Angebot.
Die Highlights der Black Week 2026:
- Holiday on Ice – Cinema of Dreams – 1+1 Tickets auf ausgewählte Termine
- Masters of Dirt in der Wiener Stadthalle - -30%
- Donauinsel Open Air 2027 - -30% auf alle Termine
- Die Eiskönigin 1 & 2 in der Wiener Stadthalle - -30%
- Classics of Austria im House of Strauss - -30%
- The Grand Stars Orchestra in der Wiener Stadthalle - -30%
- Nuit des Lumières im Mirage Wien - -30%
- Loriot in der Wiener Stadthalle - -30%
- Aretha Franklin Live Show in der Wiener Stadthalle - -30%
- ABBA Gold in der Wiener Stadthalle - -30%
- Lords of the Sound - Hogwarts Magic Symphony in der Wiener Stadthalle - -30%
- FALCO MEETS AMADEUS in der Wiener Stadthalle - -30%
- Die Schlagernacht des Jahres 2026 – 1+1 Tickets
- MARIA THERESIA – Das Musical - -30% auf ausgewählte Termine
- The 12 Tenors in der Wiener Stadthalle - -30%
- Wiener Kaiser Wiesn im Wiener Prater - -30%
- Schwanensee in der Wiener Stadthalle - -30%
Buchbar ab 20. November 2026
- Online unter: https://www.wien-ticket.at/de/aktionen/black-week
- Telefonisch im Wien Ticket Call Center unter 01/58885 (Mo–So von 8:00–20:00 Uhr)
- Persönlich am Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper
Pressefoto:
Das Foto zur Aussendung ist im Anhang sowie im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.
Rückfragen & Kontakt
Kerstin Jungwirth
Wien Ticket Marketing
E-Mail: [email protected]
www.wien-ticket.at
Alexander Hirschmann
Wien Holding – Corporate Communications
Tel.: 01 408 25 69 - 13
E-Mail: [email protected]
www.wienholding.at
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