Wien (OTS) -

Die Bilanz der 31. Weltklimakonferenz (COP) von Antalya ist genauso ernüchternd wie die der Vorkonferenzen. Jeder fragt sich, was ist der Fortschritt seit dem Pariser Klimaschutzabkommen 2015? Die CO 2 -Emissionen steigen weiter, bloß verlagern sie sich aus Europa weg in andere Erdteile. Das 1,5-Grad-Ziel entschwindet in weite Ferne. Gestritten wird um den künftigen Anteil von Strom im Energiesystem. „Die politische Fixierung auf Strom ist ein Placebo, darüber freuen sich Kohle- und Atomlobbyisten. Wegen des enormen Strombedarfs der Rechenzentren wird auch ohne Konferenzbeschluss mehr Strom produziert. Die Transformation muss alle Energieträger erfassen“ , kritisiert Stephan Schwarzer, Geschäftsführer der eFuel Alliance Österreich.

Europas Industrie wird noch gebraucht

Während frühere Klimakonferenzen die Ablösung fossiler durch nichtfossile Energieträger in den Mittelpunkt stellten, ging man heuer den Weg des geringsten Widerstands. Wie sonst soll man fossile Öle ersetzen, wenn nicht durch nichtfossile Öle? Schwarzer: „ Haben die Stromlobbys die Klimakonferenz gekapert? Statt über die Dekarbonisierung aller Energieträger zu sprechen, wird Elektrifizierung zum Selbstzweck erklärt - das ist ein Rückschritt.“

Zwar hinkt europäische Politik ihren Klimazielen nach, den Wirtschaftsstandort Europa hat sie aber bereits nachhaltig geschwächt. Schwarzer: „Ihre Tausenden Seiten an einschlägigen Rechtsakten folgen dem Motto Für jede Lösung mindestens ein Hindernis. Europa baut täglich Industrie und Arbeitsplätze ab, ihre bisherigen Stärkefelder verschenkt es gerade an Asien und Amerika. Während Europa für seine Exporte in den USA Zoll zahlen muss, wundern sich chinesische und amerikanische Produzenten über Gutschriften von der EU in Milliardenhöhe, dafür dass sie den europäischen Markt besetzen.“

USA und China haben Interessen, Europa hat Regulierungen

Während die USA und China um Platz 1 bei Wirtschafts- und Innovationskraft rittern, bindet die EU ihrer Industrie durch hohe Energiekosten, aberwitzige Bürokratie und Technologieverbote Hände und Füße. „Flüssige klimaneutrale Energieträger werden weltweit ein ähnlich großer Markt wie heute Erdöl sein, aber die EU scheint an ihm kein Interesse zu haben“ , so Schwarzer. Und weiter: „Wenn Industrien abwandern, verlieren wir neben Arbeitsplätzen auch die Fähigkeit, die Energiewende mitzugestalten. Längst hat die Schubumkehr eingesetzt: Europa ist Zielmarkt von China, vorher war es umgekehrt. Bei den neuen, nichtmineralischen Fuels wird sich China mit keiner anderen Rolle als der Führungsrolle begnügen, während sich die EK in ihren Regulierungen verheddert.“

Neue Technologien und Partnerschaften statt Overkill bei Regulierungen

Auf COP 31 folgt in einem Jahr COP 32. Wieder hat die EU ein Jahr Zeit, um Technologien zu bringen, die die ganze Welt gern annimmt, um sich von Erdölabhängigkeit zu lösen. Schwarzer: „95% der entscheidungsreifen eFuel-Projekte warten auf die Beseitigung der regulatorischen Stopptafeln.“ Viel besser hätte die EK ihre Beamtenapparate genutzt, wenn sie mit Schwellen- und Entwicklungsländern Energiepartnerschaften geschlossen hätte, dies überlässt sie jedoch den 27 Mitgliedstaaten, die damit heillos überfordert sind. So schickt die EU-Klimapolitik Investoren in Endlosschleifen.