Krems (OTS) -

Mit Phyllida Barlow. Challenging Sculpture präsentiert die Kunsthalle Krems erstmals eine museale Einzelausstellung der britischen Künstlerin Phyllida Barlow (1944–2023) in Österreich. Die Ausstellung versammelt installative Arbeiten, Skulpturen, Maquetten, Gemälde sowie Arbeiten auf Papier und macht das außergewöhnliche Oeuvre einer der einflussreichsten Bildhauerinnen der Gegenwart erfahrbar.

Florian Steininger, künstlerischer Direktor der Kunsthalle Krems:

„ Die Ausstellung in der Kunsthalle Krems macht erstmals in Österreich die ganze Bandbreite von Phyllida Barlows Schaffen erfahrbar. Damit setzen wir einen besonderen Akzent in der internationalen Auseinandersetzung mit einer der wichtigsten Bildhauerinnen unserer Zeit. Barlows Kunst ist ein Empowerment der Bildhauerei: Sie zeigt, dass Skulptur alles sein kann – monumental und fragil, roh und poetisch, sperrig und zugleich überraschend leicht. Phyllida Barlow hat den Skulpturenbegriff radikal neu gedacht. “

Clover Peake und Tabitha Powles, Töchter der Künstlerin: „ Die Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Krems an dieser Ausstellung war eine große Bereicherung. Es ist die erste von einem Museum organisierte Ausstellung seit dem Tod unserer Mutter und ihre erste Präsentation in Österreich. Die durchdachte Inszenierung im Zusammenspiel mit den Räumen und der Architektur des Hauses schafft neue und überraschende Zugänge zu ihrem Werk. “

Skulptur als Prozess und räumliches Ereignis

Im Zentrum der Ausstellung steht Barlows Verständnis von Skulptur als offenem Prozess. Statt auf traditionelle Materialien wie Marmor oder Bronze setzte sie auf Holz, Karton, Stoff, Kunststoff oder Schaumstoff. Ihre Arbeiten entstanden nicht nach festen Entwürfen, sondern entwickelten sich im Arbeitsprozess durch Bauen, Stapeln, Verbinden und Umformen. Zweifel, Veränderung und das Risiko des Scheiterns verstand die Künstlerin als produktive Bestandteile ihrer Praxis.

Barlows Werke greifen in bestehende Architekturen ein, verändern Blickachsen, versperren Wege oder eröffnen neue Perspektiven. Ihre oft an Ruinenlandschaften erinnernden Installationen stehen auch in Verbindung zu den Erfahrungen des zerbombten Nachkriegslondons, in dem die Künstlerin aufwuchs. Für Barlow konnte letztlich alles skulptural sein: Material ebenso wie Licht, Bewegung, Klang oder Leere. Der fortwährende Wechsel von Zerstörung und Erneuerung, von Damage und Repair, prägt dabei viele ihrer Arbeiten.

Erweiterung der Bildhauerei

Seit den 1960er-Jahren arbeitete Phyllida Barlow mit vorgefundenen und industriell produzierten Materialien, deren Eigenheiten sichtbar blieben. Werke wie Shedmesh (1975–2020) zeigen ihre Auseinandersetzung mit Fragen von Form, Materialität und Stabilität und knüpfen zugleich an Strömungen wie Postminimalismus und Anti-Form an.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Zusammenspiel von Skulptur, Farbe und Zeichnung. Kräftige Farbfassungen, gestische Oberflächen und ein umfangreiches zeichnerisches Werk verdeutlichen, wie eng Barlow Malerei und Skulptur miteinander verband. Zeichnungen begleiteten ihre plastischen Arbeiten über Jahrzehnte hinweg und fungierten als eigenständige künstlerische Experimentierräume.

Von monumentalen Installationen zu den späten Maquetten

Einen Fokus legt die Schau auf die letzten Werkjahren der Künstlerin. Während des COVID-19-Lockdowns entstanden zahlreiche kleinformatige Maquetten und Reliefs, die zwischen architektonischer Konstruktion, Experiment und eigenständigem Kunstwerk oszillieren. Zu den späten Arbeiten zählt auch Object for kitchen unit (2020), das Barlows spielerischen, humorvollen Zugang zur Skulptur sichtbar macht.

Darüber hinaus beleuchtet die Schau die Bedeutung kollektiver Arbeitsprozesse in Barlows Atelier sowie ihre Auseinandersetzung mit Materialkreisläufen, Wiederverwendung und ökologischen Bedingungen künstlerischer Produktion.

Die Ausstellung entsteht in enger Kooperation mit dem Phyllida Barlow Estate und der Galerie Hauser & Wirth. Sie zeigt die Radikalität, mit der Phyllida Barlow die Möglichkeiten der Bildhauerei immer wieder neu ausgelotet und Generationen von Künstler:innen geprägt hat.

PHYLLIDA BARLOW

Challenging Sculpture

21.11.2026 – 29.03.2027

https://www.kunstmeile.at/de/ausstellungen/phyllida-barlow

Eröffnung: Sa, 21.11.2026, 11.00 Uhr

Kunsthalle Krems, Museumsplatz 5, 3500 Krems an der Donau

Pressebereich:

www.kunstmeile.at/presse

Pressebilder:

https://celum.noeku.at/pinaccess/pinaccess.do?pinCode=PhyllidaBarlow

Fotos zur Eröffnung (online am 21.11.2026 ab 15 Uhr):

https://www.apa-fotoservice.at/galerie/39679