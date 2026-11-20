Wien (OTS) -

Visuelle Inhalte prägen, wie Informationen wahrgenommen, verstanden und eingeordnet werden – der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zieht deshalb einen gravierenden Wandel in der Produktion, Verbreitung und Nutzung von Bildern, Grafiken und Videos mit sich. Wie Transparenz und Vertrauen in Bilder im KI-Zeitalter bestehen können und welche Rolle professionelle Kommunikator:innen in einer visuell orientierten Öffentlichkeit spielen, diskutierten Expert:innen aus Forschung, Medien und Praxis beim APA-Talk unter der Moderation von Verena Krawarik, Leiterin APA-Innovationsmanagement, am Donnerstag im APA-Pressezentrum.

Petra Bernhardt, Bild- und KI-Expertin an der Hochschule Campus Wien, beleuchtete in ihrer Keynote anhand zahlreicher Beispiele aus der medialen Praxis den Themenkreis KI-Wahrnehmung und Glaubwürdigkeit in der visuellen Kommunikation. So greife etwa die Frage „Ist das echt?“ längst zu kurz, denn Untersuchungen zeigten: „Bilder müssen nicht geglaubt werden, um Wirkungspotenziale zu entfalten. Es kann mich trotzdem beeinflussen.“ Im Gegenzug entstehe eine generell erhöhte Skepsis gegenüber allen Inhalten, konstatierte Bernhardt: „Wenn alles gefälscht werden kann, beweist auch ein echtes Video nichts mehr.“ Wie können nun Transparenz und Vertrauen in Bilder gewährleistet werden? Die Wissenschaftlerin betonte notwendige Elemente in der gesamten Bildkette, von der Kennzeichnung der Bildererstellung über den Kontext einer Bildverbreitung bis zur Kompetenz und Pflicht des Publikums, Inhalte zu hinterfragen. Welche Möglichkeiten gebe es, um gefälschten Darstellungen entgegenzutreten? „Die Antwort bleibt: Zeigen, was ist.“

Transparenz durch Herkunft und Kennzeichnung

In der anschließenden Diskussion bestätigte APA-Comm-CCO Luzia Strohmayer-Nacif, die nachverfolgbare Lieferkette von Fotografien sei für Nachrichtenagenturen immer schon essenziell. Ob Grafik, Video oder Fotografie – vom Ereignis bis zu den Abnehmern sei es „grundlegend, dass der Inhalt geprüft ist, nach einheitlichen internationalen Standards, und dass Journalist:innen dahinterstehen.“ Die Bildexpertin unterstrich die Bedeutung der Glaubwürdigkeit als höchstes Gut für die APA, deshalb würden über den Nachrichten-Feed kategorisch keine KI-generierten Bilder von Personen und realen Events ausgespielt. „Beim OTS-Dienst, wo Inhalte in der Verantwortung von Kunden verbreitet werden, unterstützen wir bei der korrekten Kennzeichnung“, ergänzte Strohmayer-Nacif.

Jurist Michael Pilz von der Kanzlei Haider Obereder Pilz Rechtsanwält:innen skizzierte, wer laut dem seit August gültigen EU AI Act zu welchen KI-Kennzeichnungen verpflichtet ist, und fügte hinzu: „All die Aspekte der medialen Wirkung von Bildern sind damit natürlich nicht gelöst, sondern das ist der Versuch, lediglich die Entstehung offenzulegen.“

„Ich halte den Herkunftsnachweis für essenziell“, pflichtete Julia Schmid von der MA 53 der Stadt Wien bei. Diesen konsequent sicherzustellen und umzusetzen, sei ein ständiger Prozess und benötige viele Komponenten: „Es ist eine Kombination aus Technik und Werkzeug und Mitarbeiterkompetenz. Ich glaube, dass es nicht funktioniert, einen KI-Kompass auszuteilen und zu sagen, da sind die drei Kennzeichnungspflichten, sondern man muss sich gut damit auseinandersetzen, welche Art von Bearbeitung im Bereich Foto zum Beispiel schon ein KI-Eingriff ist.“

Kontrolle und Kompetenz

Wann und zu welchen Zwecken der KI-Einsatz geeignet und berechtigt sei, wurde ebenfalls intensiv thematisiert. In der Agenturarbeit treffe die Entscheidung grundsätzlich der Kunde, so Hana Greiner von der COPE Content Performance Group, diese unterliege jedoch auch praktischen Umständen: „Wer schon mal eine Infografik erstellt hat und den redaktionellen und konzeptionellen Anteil davon kennt, der wird müde lachen, dass man das mit KI macht.“ Feinheiten in der Gestaltung einzelner Elemente oder die konsequente CI-Umsetzung könnten KI-Systeme auch bei bestem Training nicht zufriedenstellend umsetzen, so Greiner: „Und gerade in den zahlreichen Freigabeprozessen ist es wichtig für uns, die Kontrolle zu behalten.“

Was die Zukunft von KI- Einsatz und -Wahrnehmung im Medien- und Bildbereich betrifft, prophezeite Pilz: „Wir werden Bildmaterial alle viel kritischer gegenüberstehen.“ Wissenschaftlerin Bernhardt zeigte sich vorsichtig optimistisch: „Versuchen wir, es als Chance dafür zu lesen, dass Aspekte der Medienkompetenz, die bisher zu schwach vermittelt wurden, jetzt einen Push bekommen. Einfach, weil wir es brauchen werden.“

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