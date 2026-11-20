Wien (OTS) -

Jahr für Jahr steht der 20. November als Transgender Day of Remembrance im Zeichen des weltweiten Gedenkens an die Opfer von trans*feindlicher Gewalt. Leider zeigt das jährliche Monitoring der europäischen Menschenrechtsplattform TGEU diesmal auch erstmals ein trans* Mordopfer in Österreich. Alle 32 Stunden wird laut diesem Monitoring eine trans* Person ermordet. Die Dunkelziffer nicht gemeldeter Hassverbrechen und Gewalttaten dürfte dabei auch in Ländern wie Österreich noch deutlich höher sein. ****

Für die sozialdemokratische LGBTIQ+ Organisation SoHo steht daher fest: „Kaum eine Gruppe wird von den rechtsextremen Kulturkämpfern wie Trump und seinen FPÖ-Freunden so sehr ins Visier genommen, wie die trans* Community. Fast 200 Millionen US-Dollar sind nur in trans*-feindliche Wahlwerbung bei den letzten US-Midterms investiert worden, davon 78 Millionen alleine in Texas. Auch in Österreich schüren die FPÖ und der rechte Rand bewusst den Hass gegen diese Menschen und befeuern damit eine Stimmung, die die Sicherheit von trans* Personen massiv gefährdet“, betont SoHo-Trans*Sprecherin Dominique Mras gemeinsam mit SoHo-Vorsitzendem und SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner. „Gerade weil wir auch in Österreich in diesem Jahr den Mord an einer trans* Frau zu beklagen haben, wird klar, wie dringend wir die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Hate Crime brauchen. Wir alle sind gefragt, uns dieser billigen weltweiten Stimmungsmache entgegenzustellen und den rechtsextremen Kulturkampf als das zu benennen, was er ist, menschengefährdend und ein einziges Ablenkungsmanöver.“

Für die SoHo Österreich ist deshalb klar, dass bei der kommenden Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Hate Crime ein besonderer Fokus auf den Schutz besonders vulnerabler Gruppen vor Hass und Diskriminierung gelegt werden muss. „Heute denken wir an alle Opfer von trans*-feindlichem Hass und Gewalt in Österreich und morgen kämpfen wir weiter gegen Hassverbrechen und die Verbreitung menschenfeindlicher Verschwörungstheorien. Die Midterms haben uns gezeigt, dass die rechtsextreme Lügenmaschine mit demokratischen Mitteln geschlagen werden kann. Denn jeder Mensch hat ein sicheres und selbstbestimmtes Leben verdient!“, so Mras und Lindner zum Abschluss. (Schluss) ff