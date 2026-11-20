Wien (OTS) -

Ein Stück Fernsehgeschichte schlägt das nächste Kapitel auf: Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel ist „Kommissar Rex“ wieder im Einsatz, und so entstehen zwischen Prater, Staatsoper und Donau noch bis zum Frühjahr 2027 sechs neue Fälle der ORF/SAT.1-Kultkrimireihe. Die Spürnase auf vier Pfoten ermittelt auch diesmal gemeinsam mit Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner). Im Rahmen eines Setbesuchs am Motiv „Polizeischule“ in der Wiener Innenstadt am Mittwoch, dem 18. November 2026, ließen sich die Darsteller:innen Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin und Alfred Dorfer bei den Dreharbeiten über die Schulter schauen. Regie führen Mike Marzuk und Ismail Sahin. Rex wird wiederum von der Filmtierranch trainiert und betreut. Zu sehen ist die zweite Staffel des internationalen Erfolgsformats voraussichtlich 2027 in ORF 1 und auf ORF ON.

Maximilian Brückner, der auch diesmal in die Rolle von Kommissar Max Steiner schlüpft, lässt die Dreharbeiten Revue passieren: „Die Beziehung zum Hund hat sich sehr verändert, vor allem das Vertrauen, das wir aufgebaut haben. Das macht die Arbeit sehr angenehm. Beim Casting hat die Chemie noch nicht so gestimmt, da ist er noch weggelaufen und wollte nicht einmal ein Foto mit mir machen. Aber dieses Mal hat er sich richtig gefreut, als ich gekommen bin. Rex und Max sind für mich wie zwei Junggesellen, ich mag ihren Umgang miteinander, und dabei ist mir Humor auch sehr wichtig.“

Auch in der zweiten Staffel ermittelt Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger: „Die Figuren setzen ihre Reise fort, entwickeln sich weiter und haben natürlich auch ein Leben außerhalb des Kriminalamtes – aber da will ich gar nicht zu viel verraten. Der absolute Star ist natürlich der Hund, die vierte Protagonistin ist die Stadt. Abgesehen davon, dass wir beim Spielen in Situationen eintauchen können, in denen ich mich im privaten Leben nicht wiederfinden würde, ist es reizvoll, durch die Dreharbeiten Orte zu sehen, die ich sonst nicht sehen würde. ‚Kommissar Rex‘ war damals ein Phänomen – und ist es immer noch.“

Chefin Major Evelyn Leitner alias Doris Golpashin über die Produktion und ihre Rolle: „‚Kommissar Rex‘ ist irgendwie vergleichbar mit Mozart-Kugeln und dem Stephansdom, hat der österreichischen Filmlandschaft ein Denkmal gesetzt – und funktioniert wohl auch genau wegen des beliebten Chefs auf vier Pfoten nach wie vor so gut. Der Hund ist der absolute Profi am Set, und es ist grandios, was die Tiertrainerinnen da mit Präzision, Liebe und Fürsorge leisten. Über meine Rolle darf ich noch nicht allzu viel verraten: Evelyn hat in dieser Staffel jedenfalls große familiäre Sorgen, die den Alltag nicht unbedingt leichter machen.“

Alfred Dorfer steht erneut als Pathologe Dr. Tom Wippler vor der Kamera: „Die Tochter des Hauptkommissars wird mir als Assistentin zur Seite gestellt, was ich eine sehr gute Idee finde – auch weil sie so eine Funktion und Bedeutung in ihrem Rollenleben findet. Ich versuche auch, sie zu fördern und zu unterstützen – bis sie manche Dinge wahrscheinlich sogar besser weiß. So wie Menschen, die gerade den Führerschein gemacht haben.“

Ausblick auf die zweite Staffel

In der Wiener Mordkommission gehört Rex neben Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher) und Pathologe Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer) zum festen Team von Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin). In der zweiten Staffel kümmert sich außerdem die neue Pressekollegin Paula Grobecker (Hilde Dalik) um die perfekte Außenwirkung. Privat gründet Max mit Tochter Anna (Sophie Borchhardt) und Rex eine neue WG in einem idyllischen Haus direkt an der Donau. Hier kann er endlich die Trennung von Ex-Frau Sarah hinter sich lassen – und vielleicht wieder sein Herz öffnen: Zumindest scheint es ihm die neue Kollegin Paula angetan zu haben.

„Kommissar Rex“ ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit ORF und Seven.One im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und dem Land Niederösterreich sowie in Zusammenarbeit mit FILM in AUSTRIA (ABA).