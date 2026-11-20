Wien (OTS) -

„Sie wünschen – wir spielen!“ lautet das Motto am Donnerstag, dem 26. November 2026, auf ORF Radio Vorarlberg. An diesem Tag gibt es einen bunten Musikmix nach den Wünschen der Hörerinnen und Hörer ganz im Zeichen der Solidarität für Menschen, die Unterstützung benötigen. Zwischen 5.00 und 22.00 Uhr darf sich jede und jeder für eine Spende von mindestens zehn Euro den persönlichen Lieblingshit wünschen und unterstützt damit LICHT INS DUNKEL in Vorarlberg. Musikwünsche und Spenden können an diesem besonderen Tag telefonisch unter 05572/3830 sowie online auf vorarlberg.ORF.at bekannt gegeben werden.

ORF Vorarlberg unterstützt Inklusionsprojekt „CultWerk“

Seit mehr als fünf Jahrzehnten engagiert sich der ORF gemeinsam mit LICHT INS DUNKEL für Menschen mit Behinderung und sozial benachteiligte Personen. 2026 gehen die Spenden aus Vorarlberg unter anderem an das inklusive handwerkliche CoWorking „CultWerk“ in Bludenz. Das ist ein Arbeits- und Dienstleistungsprojekt der Caritas Vorarlberg für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder einer kognitiven Beeinträchtigung. Vielen dient die Tätigkeit hier als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt. Sie können aktiv und sinnstiftend am Arbeits- und Gesellschaftsleben teilhaben.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Beim Spendentag für LICHT INS DUNKEL machen die Hörerinnen und Hörer von ORF Radio Vorarlberg Programm und schenken gleichzeitig Hilfe. Jede Spende geht an Familien in schwierigen Lebenslagen und Menschen mit Behinderungen, etwa durch die Unterstützung der Inklusionswerkstätte ‚CultWerk‘. ‚Senden für Spenden‘ – das Team des ORF Vorarlberg freut sich über alle, die mitmachen!“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Der ORF Vorarlberg kann so vieles: informieren, unterhalten – und mit Hilfe seines treuen Publikums auch Gutes tun. Das zeigt sich an diesem Spendentag für uns alle im Team besonders eindrucksvoll und dafür sagen wir von Herzen Danke.“

Spendenkonto

LICHT INS DUNKEL Vorarlberg

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

IBAN: AT62 3700 0000 0005 0500

BIC: RVVGAT2B

Jeder Euro zählt – DANKE!

Die Spende ist steuerlich absetzbar (Registrierungsnummer SO 1126).