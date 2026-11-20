St. Pölten (OTS) -

„Die SPÖ sollte lieber vor der eigenen Tür kehren, bevor sie mit falschen Anschuldigungen gegen die FPÖ um sich wirft“, reagiert FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Andreas Bors aus Niederösterreich auf die jüngsten Aussagen der SPÖ zum umstrittenen Dienstzeitmanagement der Polizei.

„Wir Freiheitliche haben dieses unausgegorene Modell von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner von Anfang an klar abgelehnt. Sowohl in der Landtagssitzung vor dem Sommer als auch in der gestrigen Sitzung haben wir uns mit entsprechenden Anträgen ausdrücklich gegen dieses Dienstzeitmanagement ausgesprochen. Beide Anträge wurden vom NÖ Landtag angenommen“, stellt Bors klar.

Besonders scheinheilig sei dabei das Verhalten der Sozialdemokraten: „Ausgerechnet die SPÖ versucht jetzt, uns Freiheitlichen einen Vorwurf zu machen. Dabei war es die SPÖ, die am 8. Juli im Nationalrat gegen einen entsprechenden Vorstoß zur Beendigung dieses Dienstzeitmanagements gestimmt hat. Also genau dort, wo man Innenminister Karner tatsächlich politisch in die Pflicht nehmen hätte können!“

Auch SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried müsse sich Kritik gefallen lassen: „Anstatt im eigenen Innenministerium endlich gegen dieses polizeifeindliche Modell aufzutreten, schaut Leichtfried offenbar tatenlos zu, wie Karner seine Pläne durchdrückt.“

„Unsere Polizisten brauchen vernünftige Dienstpläne, Planungssicherheit und faire Arbeitsbedingungen statt zusätzlicher Belastungen durch fragwürdige Experimente aus dem Innenministerium. Die FPÖ steht hier konsequent auf der Seite unserer Exekutive. Und das nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch bei konkreten Anträgen“, so Bors.