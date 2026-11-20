St. Pölten (OTS) -

Während viele am Wochenende ihren Freizeit- und Familienaktivitäten nachgehen können, hat eine Angestellte im Reinigungsbereich mehrere Monate sonntags gearbeitet. Sie war von November bis September bei einem Gebäudereinigungsunternehmen im Bezirk Horn beschäftigt. Nach ihrer Kündigung hat sich die Frau glücklicherweise an die AK Niederösterreich gewandt, da sie die Endabrechnung prüfen lassen wollte. "Dabei stellte sich heraus, dass die Sonntags-Zuschläge monatelang nicht bezahlt worden waren. Insgesamt erhielt die Arbeitnehmerin 5000 Euro an berechtigter Nachzahlung", so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser.

Bei der Überprüfung der Endabrechnung durch die Rechtsexpertinnen fiel auf, dass der Betrieb während des gesamten Beschäftigungsverhältnisses keinen einzigen Sonntagszuschlag ausbezahlt hatte. Laut Kollektivvertrag für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung steht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für Sonntagsarbeit jedoch ein Zuschlag von 100 Prozent auf den normalen Stundenlohn zu.

Die AK Niederösterreich veranlasste umgehend eine Intervention beim Arbeitgeber. Das Unternehmen lenkte daraufhin ein und überwies der Betroffenen die offen gebliebene Summe von knapp 5.000 Euro brutto an Sonntagszuschlägen nach.

Möglich war das nur, weil die Arbeitnehmerin zum Beratungstermin alle Arbeitszeitaufzeichnungen des letzten Jahres sowie die dazugehörigen Lohnabrechnungen lückenlos mitgebracht hat. Wer im Berufsalltag die eigenen Arbeitszeiten penibel mitschreibt und Belege sammelt, hat im Streitfall entscheidende Trümpfe in der Hand.

„Eine genaue Überprüfung aller Unterlagen nach dem Ende eines Dienstverhältnisses zeigt rasch, ob sämtliche Arbeitsstunden korrekt abgegolten wurden. Unsere Expertinnen und Experten stehen allen Mitgliedern beratend zur Seite und setzen berechtigte Ansprüche konsequent durch“, so Wieser abschließend.

