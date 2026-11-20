Krems (OTS) -

Großer Erfolg für die IMC Krems University of Applied Sciences: Beim Internationalisation Award 2026 belegte die Hochschule mit ihren „International Teaching Days“ den 1. Platz in der Kategorie „Maßnahmen zur Internationalisierung von Studium und Lehre“. Die Jury würdigte damit ein Format, das internationale Lehre, fachlichen Austausch und Vernetzung unmittelbar in den Hochschulalltag integriert.

„ Wir freuen uns sehr über den 1. Platz beim Internationalisation Award 2026 – als einzige Hochschule für Angewandte Wissenschaften in dieser Kategorie. Internationalisierung gehört seit der Gründung 1994 zur DNA des IMC Krems und wird bei uns so konsequent gelebt wie kaum anderswo: verankert in Studium, Lehre, Forschung und Hochschulalltag – wie die International Teaching Days zeigen “, betont Udo Brändle, Geschäftsführer des IMC Krems.

Der Internationalisation Award wird vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) und vom OeAD (Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung) vergeben und zeichnet Beispiele guter Praxis zur Umsetzung der Ziele der Nationalen Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie (HMIS2030) aus. Mit dem ausgezeichneten Projekt „International Teaching Days – eine Woche im Zeichen von internationaler Lehre, Austausch und Vernetzung“ überzeugte das IMC Krems die Jury insbesondere durch seinen umfassenden Ansatz, Internationalisierung für unterschiedliche Hochschulangehörige erlebbar zu machen.

Die feierliche Verleihung des Internationalisation Award 2026 fand am 19. November 2026 im Rahmen der OeAD-Hochschultagung an der BOKU (Universität für Bodenkultur) in Wien statt. Iris Waringer, Leitung International Relations, Regina Parzer und Katrin Burchhart aus dem International-Relations-Team sowie Andreas Lichtenwörther, Akademischer Leiter, nahmen für das IMC Krems die Urkunde und die Trophäe entgegen.

Expertise direkt im Hörsaal

Die International Teaching Days wurden 2024 erstmals am IMC Krems durchgeführt. Eine Woche lang kommen internationale Gastlehrende aus unterschiedlichen Ländern und Fachrichtungen an die Hochschule, bringen ihre Expertise direkt in bestehende Lehrveranstaltungen ein und tauschen sich mit Studierenden, Lehrenden, Forschenden und Mitarbeitenden aus. Workshops als Weiterbildungsangebot und ein Rahmenprogramm schaffen zusätzliche Möglichkeiten für internationalen Dialog.

„ Mit den International Teaching Days bringen wir unterschiedliche Perspektiven direkt zu uns ans IMC Krems und schaffen Möglichkeiten zum Austausch für Studierende, Lehrende und Mitarbeitende gleichermaßen. Besonders wichtig ist uns, dass Internationalisierung auf diese Weise auch für jene erlebbar wird, für die eine physische Mobilität nicht oder nur schwer möglich ist. Die Auszeichnung mit dem 1. Platz freut uns daher ganz besonders und bestätigt uns darin, diesen Weg konsequent weiterzugehen “, erklärt Iris Waringer, Leitung International Relations am IMC Krems.

Internationale Erfahrungen – weltweit und am Campus

Physische Mobilität und Auslandsaufenthalte sind zentrale Bestandteile der Internationalisierungsstrategie des IMC Krems. Die Hochschule zählt in diesem Bereich zu den führenden Hochschulen für Angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen Österreichs und bietet ihren Studierenden vielfältige Mobilitätsmöglichkeiten sowie einen sehr guten Zugang zu Fördermitteln im Rahmen von Erasmus+.

Mit den International Teaching Days ergänzt das IMC Krems diese erfolgreichen Mobilitätsangebote um einen weiteren wichtigen Baustein: „Internationalisation@Home“. Internationale und interkulturelle Erfahrungen werden dadurch nicht nur im Rahmen eines Auslandsaufenthalts, sondern auch am Campus ermöglicht. So können noch mehr Studierende sowie Lehrende, Forschende und Mitarbeitende internationale Perspektiven kennenlernen und sich fachlich wie persönlich austauschen.