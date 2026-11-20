Wien (OTS) -

Der Ski Guide Austria erscheint in seiner 18. Ausgabe und bietet auf 420 Seiten einen umfassenden Überblick über Österreichs Wintersport. Rund 200 Skigebiete werden vorgestellt, knapp 70 davon ausführlich mit Pistenpanoramen. Persönliche Eindrücke der Autoren ergänzen Fakten zu Pisten, Liften und Angeboten für Anfänger, Familien und Könner.

Ein Schwerpunkt ist die Leistbarkeit: Laut einer repräsentativen Exklusiv-Umfrage des Guides sehen 86 Prozent der Befragten Skifahren als Luxussport. Dennoch betreiben 41 Prozent weiterhin Schneesport beziehungsweise fahren Ski. Der Guide zeigt Sparmöglichkeiten auf – von Dynamic Pricing über günstige Familienskigebiete bis zu 24 überregionalen Saisonkartenangeboten, die jeweils bis zu 100 Skiorte abdecken.

Auch abseits klassischer Abfahrten bietet das Buch Orientierung: Die steilsten Pisten, Tiefschnee, Skitouren und Langlauf stehen ebenso im Fokus wie Sicherheit abseits der Pisten. Kulinarische Empfehlungen reichen von Skihütten bis zur Top 10 hochgelegener Spitzengastronomie. Dazu kommen sportliche und kulturelle Veranstaltungen sowie Neuheiten bei Ski, Schuhen, Snowboards, Helmen und Brillen.

Innovative Leistungen würdigt der Ski Guide Austria mit seinen Awards. Neu in der Hall of Fame sind Saalbach, Kreischberg und Seilbahnen-Sprecher Franz Hörl.

Weitere Themen sind die klimatischen Herausforderungen des Wintersports, die Bedeutung einer umweltfreundlichen Anreise und die Diskussion um eine Skihalle im Wiener Raum. Während große Skigebiete dank Investitionen und moderner Beschneiung stabil bleiben, geraten kleinere Standorte zunehmend unter Druck. So verbindet der Ski Guide Austria Ideen zur Planung aufregender Skitage in Österreichs Bergwelt mit einem durchaus differenzierten Blick auf die Zukunft des österreichischen Wintersports.