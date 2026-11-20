St. Pölten (OTS) -

Geschätzte Medienkollegen!

Ich darf Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz anlässlich der Neuausrichtung der NÖ Pendlerhilfe einladen. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Landesrätin Susanne Rosenkranz zur Verfügung.

Thema: NÖ Pendlerhilfe: Neue Wege. Mehr Unterstützung.

Zeit: Dienstag, 24. November, 12:00 Uhr

Ort: NÖ Landhaus, Mostviertelsaal, Landhausplatz 1, Haus 1A, 2. Stock, 3109 St. Pölten

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Anmeldung unter: [email protected]