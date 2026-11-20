- 20.11.2026, 10:14:33
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AVISO NÖ Pendlerhilfe NEU: Pressekonferenz mit LH-Stv. Landbauer und LR Rosenkranz
am Dienstag, 24. November um 12:00 Uhr
Geschätzte Medienkollegen!
Ich darf Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz anlässlich der Neuausrichtung der NÖ Pendlerhilfe einladen. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Landesrätin Susanne Rosenkranz zur Verfügung.
Thema: NÖ Pendlerhilfe: Neue Wege. Mehr Unterstützung.
Zeit: Dienstag, 24. November, 12:00 Uhr
Ort: NÖ Landhaus, Mostviertelsaal, Landhausplatz 1, Haus 1A, 2. Stock, 3109 St. Pölten
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer
Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Alexander Murlasits
Telefon: +43 676 812 13 742
E-Mail: [email protected]
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