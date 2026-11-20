München (OTS) -

Filmfans aufgepasst: Die Starttermine fürs kommende Jahr stehen fest und Constantin Film geht mit einer starken Slate ins Kinojahr 2027. Mit gefeierten Bestsellerverfilmungen, bewegenden Dramen, mitreißenden Komödien und liebevollem Family Entertainment steht die aktuelle Verleihstaffel wie gewohnt für hochwertige Filme und allerbeste Kinounterhaltung.

Der Januar bringt endlich den erhofften Geldsegen - oder? Mit JACKPOT - BEI GELD HÖRT DIE FAMILIE AUF kommt das Kinopublikum in den Genuss der neuen Komödie von Sönke Wortmann. Der Film mit Anke Engelke, Peter Kurth, Magdalena Laubisch, Maximilian Mundt, Merlin Sandmeyer und weiteren bekannten Gesichtern läuft am 28. Januar an.

KARNEVAL startet am 4. Februar 2027 in den deutschen Kinos. Maximal chaotischer Spaß, Dosenbier in rauen Mengen und gewagter Humor - dafür ist Regisseur Flip van der Kuil (New- Kids-Reihe) ein Garant. Soviel steht fest: Das wird ein Fest, das garantiert aus dem Ruder läuft.

Am 25. Februar bringt Constantin Film DIE HELLEN TAGE in die Kinos. Die Buchverfilmung nach einem Roman von Zsuzsa Bánk, einer Co-Produktion mit Sommerhaus Filmproduktion, wird von Maggie Peren inszeniert. In den Hauptrollen spielen Julia Jentsch, Karoline Herfurth, Natasha Petrovikj, Emilia Maier, Samirah Breuer und Ruben Meiller.

Im März führt SO HAPPY IT HURTS die Welt der Influencer ad absurdum und bringt die vermeintlich heile Blase zum Platzen. Regie und Drehbuch stammen von David Helmut. Gemeinsam mit Produzentin Lena Meckel steht er auch vor der Kamera. Nachdem der Titel auf dem Filmfest München Premiere feierte, startet er am 25. März bundesweit.

Ebenfalls im Frühjahr startet FRANK & LOUIS: Bei den renommierten Filmfestivals Sundance und Locarno sowie jüngst auf dem Filmfest Hamburg gelobt, regt der neue Film von Regisseurin Petra Volpe mit Kingsley Ben-Adir und Rob Morgan in den titelgebenden Hauptrollen ab 22. April auch in deutschen Kinos zum Nachdenken an.

Ab dem 13. Mai geht es auf sanften Pfoten ins Kino: HAPE KERKELING - PFOTEN VOM TISCH von Regisseur Sven Unterwaldt basiert auf dem Roman Hape Kerkelings und ist eine Co-Produktion mit Westside, Honeybird Film und Rat Pack Filmproduktion. Der Kinofilm erzählt auf unterhaltsame Weise aus dem Leben des Comedians und Autors und von seiner großen Liebe zu Katzen.

Hurra, hurra, der Pumuckl ist (wieder) da! Mit Florian Brückner als "Meister Eder" und Maximilian Schafroth als Stimme des kleinen Kobolds dürfen sich ab dem 29. Juli kleine und große Fans auf den neuen Kinofilm PUMUCKL UND DAS GROSSE FEST freuen. Regie führt Alain Gsponer; Neue Super und Constantin Film produzieren.

Sie ist die Stimme einer neuen Literatur-Generation: Nach dem Erfolg von 22 BAHNEN folgt am 26. August mit WINDSTÄRKE 17 eine weitere emotionale und bildgewaltige Verfilmung eines Bestsellers von Caroline Wahl. Verantwortlich für Regie und Drehbuch der Co-Produktion mit BerghausWöbke Filmproduktion ist Mia Maariel Meyer.

Der neue Film von David Wnendt hebt ab dem 16. September ab ins All: ATHOS, eine Co-Produktion mit Seven Elephants und basierend auf dem preisgekrönten Sci-Fi-Roman von Nils Westerboer, verspricht ein visuell eindrucksvolles Erlebnis.

Der neue Film von Hüseyin Tabak, MAMA, BITTE LERN DEUTSCH, ist ab dem 30. September in den Kinos zu sehen. Erzählt wird humorvoll und berührend die Geschichte von Comedian und Autor Tahsim Durgun, auf dessen Bestseller-Biografie die Verfilmung beruht.

Am 14. Oktober kommt das jüngere Publikum auf seine Kosten: Hinter dem Animationsfilm HIGH IN THE CLOUDS von Regisseur Toby Genkel steckt kein Geringerer als Paul McCartney, der eigens für den Film Lieder komponierte.

Nach seinem Mega-Erfolg mit DAS KANU DES MANITU kehrt Michael Bully Herbig mit seinem nächsten großen Projekt zurück: dem Animations-Highlight des Jahres zu Halloween, HUI BUH UND DER FLUCH DER DSCHINN, das am 28. Oktober in die Kinos kommt. Herbig leiht dem berühmten Schlossgespenst darin nicht nur erneut seine Stimme, sondern fungiert auch als Produzent des Films - es ist Hui Buhs allererster vollanimierter Kinoauftritt. Regie führt Sebastian Niemann, Co-Produzenten sind die Rat Pack Filmproduktion und die herbX film GmbH, Herbigs eigene Produktionsfirma.

Den Abschluss des Kinojahres bilden Situationskomik und absurder Humor, gepaart mit skurrilen Charakteren: ALIENS OVER MECK-POMM heißt der neueste Streich der "Discounter"-Schöpfer um Bruno Alexander sowie Oskar und Emil Belton (die "Kleinen Brüder"), den Constantin Film als Co-Produktion am 11. November in die Kinos bringt.

Ebenfalls für 2027 geplant ist INTO THE DEEP BLUE, die Verfilmung des Debütromans von Jennifer Archer mit Damian Hardung und Sara Waisglass in den Hauptrollen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Regie führt Jonathan Wright.

Für Vorfreude auf das darauffolgende Jahr ist auch schon gesorgt: Peter Torwarth inszeniert den Spieleklassiker DAS VERRÜCKTE LABYRINTH für die große Leinwand! Constantin Film und Sam Film produzieren. Filmstart ist der 20. Januar 2028.

Hier alle Starttermine für die laufende Verleihstaffel im Überblick:

28.01.27 JACKPOT - BEI GELD HÖRT DIE FAMILIE AUF

04.02.27 KARNEVAL

25.02.27 DIE HELLEN TAGE

25.03.27 SO HAPPY IT HURTS

22.04.27 FRANK & LOUIS

13.05.27 HAPE KERKELING - PFOTEN VOM TISCH!

29.07.27 PUMUCKL UND DAS GROSSE FEST

26.08.27 WINDSTÄRKE 17

16.09.27 ATHOS

30.09.27 MAMA, BITTE LERN DEUTSCH

14.10.27 HIGH IN THE CLOUDS

28.10.27 HUI BUH UND DER FLUCH DER DSCHINN

11.11.27 ALIENS OVER MECK-POMM

20.01.28 DAS VERRÜCKTE LABYRINTH