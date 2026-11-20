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Berlin/Salzburg (ots)

Der deutsch-österreichische Softwareentwickler GMS stellt mit felixUnity Europas erste vollständig KI-native Hospitality-Software vor, die betriebliche Aufgaben selbstständig bearbeiten kann

Das Large Hospitality Model (LHM) verbindet KI mit den Abläufen im Hospitalitybetrieb und geht damit über klassische Chatbots hinaus

Der digitale Kollege felix übernimmt Aufgaben von der Buchungsanfrage bis zum Housekeeping und entlastet Mitarbeitende im Arbeitsalltag

Künstliche Intelligenz kann längst mehr als Fragen beantworten und mittlerweile auch Aufgaben selbstständig erledigen. Mit felixUnity (www.felixunity.ai) bringt der deutsch-österreichische Softwareentwickler GMS eine KI-native Hospitality-Software auf den Markt, die genau das im Hotelalltag ermöglicht. Seit Oktober 2025 arbeitet ein 20-köpfiges Entwicklerteam an der Plattform und entwickelt spezialisierte KI-Agenten, die unterschiedliche Aufgaben im Hotelbetrieb übernehmen können. Der digitale Kollege felix kann beispielsweise Buchungsanfragen bearbeiten, Zimmerverfügbarkeiten prüfen und individuelle Angebote erstellen. Darüber hinaus unterstützt die KI bei der Organisation des Housekeepings. Möglich macht das das Large Hospitality Model (LHM), das KI mit den betrieblichen Abläufen und Anforderungen der Hotellerie verbindet. Mitarbeitende können felixUnity per Sprache oder Text mitteilen, welche Aufgaben er erledigen soll. Da sich felixUnity parallel zu bestehenden Hotelmanagementsystemen einführen lässt, können Betriebe bereits auf die neue Technologie setzen, ohne ihre bisherige Software sofort ersetzen zu müssen.

Large Hospitality Model macht KI zum digitalen Kollegen

Während viele Hotelmanagementsysteme nachträglich um einzelne KI-Funktionen ergänzt werden, hat GMS mit felixUnity eine Software entwickelt, bei der KI von Beginn an im Mittelpunkt steht. Die technologische Grundlage bildet das eigens entwickelte Large Hospitality Model (LHM). Während Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT Sprache verstehen und Texte erzeugen, verbindet das LHM diese Fähigkeiten mit dem Wissen über betriebliche Abläufe und den Anforderungen der Hospitality-Branche. Dadurch kann die KI nicht nur Fragen beantworten oder Empfehlungen geben, sondern selbstständig Aufgaben innerhalb der Hospitality-Software ausführen.

Anders als herkömmliche Chatbots kann felixUnity mehrstufige Aufgaben bearbeiten und einzelne Arbeitsschritte miteinander verknüpfen. Dabei kommen spezialisierte KI-Agenten zum Einsatz, die unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Plattform übernehmen. Sie verarbeiten Informationen, stimmen einzelne Arbeitsschritte aufeinander ab und überprüfen Ergebnisse. Das System nutzt ein Kontextgedächtnis. Mitarbeitende können felixUnity eine Aufgabe erteilen, die er anschließend innerhalb der Software eigenständig bearbeitet.

Für Mitarbeitende verändert sich damit die Bedienung des Systems. Statt Informationen manuell zusammenzutragen und jeden Vorgang selbst anzustoßen, können sie felixUnity mit einer Aufgabe beauftragen. Welche Schritte eigenständig erfolgen dürfen und wann eine Freigabe erforderlich ist, legt der Hotelbetrieb fest.

Von der Anfrage zum fertigen Angebot

Wie das funktioniert, verdeutlicht eine typische Buchungsanfrage. Bisher müssen Mitarbeitende eingehende Nachrichten lesen, Verfügbarkeiten prüfen und individuelle Angebote erstellen. Mit felixUnity lässt sich dieser Ablauf weitgehend automatisieren.

Geht eine Anfrage ein, kann der digitale Kollege felix die Reisedaten erfassen und mit den verfügbaren Zimmern abgleichen. Anschließend bereitet die KI anhand der hinterlegten Preise ein passendes Angebot vor, das die Mitarbeitenden prüfen und freigeben können. Auch im laufenden Betrieb kann felixUnity Aufgaben im Housekeeping organisieren und betriebliche Auswertungen erstellen. Über Schnittstellen lassen sich bestehende Systeme und Vertriebskanäle integrieren, darunter Buchungsplattformen und Kassensysteme. Die Plattform umfasst bereits mehr als 30 produktive Module, die auf einer gemeinsamen Datenbasis arbeiten. Dazu gehören Anwendungen für Reservierungen und das Housekeeping. Dieser Aufbau ermöglicht es, Informationen innerhalb des Systems für unterschiedliche Arbeitsabläufe zu nutzen.

KI-native Hospitality-Software statt nachträglich integrierter Funktionen

GMS verbindet den neuen Ansatz mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von Hospitality-Software. Bereits 1980 entstand die erste Version der Software felix. Mit felixUnity führt das Unternehmen die Produktgeschichte fort und richtet die neue Plattform auf die Zusammenarbeit zwischen Hotelmitarbeitenden und KI-Agenten aus.

Ulrich Hutter, Gründer und CTO von GMS, erklärt: "Hospitality-Software war jahrzehntelang ein Werkzeug, das Menschen bedienen mussten. Mit felixUnity drehen wir dieses Prinzip um: Die Software arbeitet für den Menschen. Seit Oktober 2025 haben wir mit 20 Entwicklern daran gearbeitet, KI nicht einfach in ein bestehendes System zu integrieren, sondern eine vollständig KI-native Plattform zu schaffen. Unser Large Hospitality Model bildet dafür die technologische Grundlage und verbindet die Möglichkeiten moderner KI mit den tatsächlichen Abläufen eines Hotelbetriebs. Denn eines ist für uns klar: Gastfreundschaft braucht Menschen. Die digitale Arbeit übernimmt felixUnity. So gewinnen Mitarbeitende wieder mehr Zeit für ihre Gäste, die in der Hotellerie immer im Mittelpunkt stehen sollten."

felixUnity lässt sich schrittweise einführen

Hotels können felixUnity zunächst für ausgewählte Aufgaben einsetzen und ihre bestehenden Systeme parallel weiterverwenden. Ein vollständiger Systemwechsel ist damit nicht unmittelbar erforderlich. Gerade für Betriebe, die vor der Entscheidung über ein neues Property-Management-System (PMS) stehen, eröffnet das eine zusätzliche Perspektive: Sie können sich bereits mit KI-nativer Hospitality-Software vertraut machen und ihre technologische Weiterentwicklung langfristig darauf ausrichten, ohne zunächst in ein weiteres klassisches System wechseln zu müssen, das angesichts der rasanten KI-Entwicklung technologisch und hinsichtlich neuer Cybersicherheitsanforderungen schnell an seine Grenzen stoßen könnte.

Welche Funktionen felixUnity übernimmt und welche Aufgaben der digitale Kollege felix eigenständig ausführen darf, bestimmt der jeweilige Hotelbetrieb. Die Verarbeitung und Speicherung sensibler Gästedaten erfolgt ausschließlich auf europäischen Servern.

In einer Reihe von Hotelbetrieben wird bereits mit felixUnity gearbeitet. Interessierte Unternehmen können die Software in einer persönlichen Produktdemonstration kennenlernen und anhand eigener Betriebsabläufe nachvollziehen, wie felixUnity Aufgaben übernimmt.

Über felixUnity

felixUnity (www.felixunity.ai) ist die KI-native Hospitality-Software der deutsch-österreichischen GMS Software Manufaktur. Die Plattform verbindet zentrale Funktionen des Hospitalitybetriebs mit KI-Agenten, die Aufgaben innerhalb individuell festgelegter Regeln selbstständig bearbeiten. Der digitale Kollege felix lässt sich per Sprache oder Text beauftragen.

Über GMS

Die deutsch-österreichische GMS Software Manufaktur entwickelt Softwaresysteme für die Hotellerie, Gastronomie und das Gesundheitswesen. Das 1998 gegründete Unternehmen setzt bei der Entwicklung seiner Produkte auf eigenes technologisches und kaufmännisches Know-how. Geprägt wird GMS von Heinrich und Ulrich Hutter sowie Josef "Sepp" Lankmayer und Markus Reiterer.