Wien (OTS) -

Mit den Baustarts auf den letzten beiden Bauplätzen geht das Quartier Kurbadstraße Oberlaa in Wien-Favoriten aktuell in die finale Umsetzungsphase. Insgesamt rund 600 Wohnungen – zwei Drittel davon gefördert – werden ab 2028 dringend benötigten Wohnraum für Wien schaffen. Direkt an der U1-Station Oberlaa entstehen darüber hinaus Flächen für Nahversorger, ein Kindergarten und weitere soziale Infrastruktur sowie Gastronomie und Geschäftsflächen.

Die im heurigen Jahr eingebrachten Beschwerden einer Organisation gegen die bestehenden Baubewilligungen hat das Verwaltungsgericht Wien zuletzt in acht von neun Fällen zurückgewiesen. Die letzte noch offene Beschwerdeführung hat der zuständige Richter in einem im November erlassenen Beschluss ausgesetzt.

Kein Baustopp

„Dieser Beschluss betrifft lediglich die noch nicht abschließend geklärte Frage, ob für das Stadtquartier Kurbadstraße eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, was in einem getrennt von der gegenständlichen Beschwerde anhängigen Verfahren behandelt wird. Das Gericht hat das Beschwerdeverfahren betreffend der Baubewilligung für Bauplatz 1B bis zur rechtskräftigen Klärung der UVP-Frage ausgesetzt. Eine Verpflichtung zur Durchführung einer UVP wurde damit keinesfalls festgestellt. Ebenso wenig wurde die bereits erteilte Baubewilligung aufgehoben. Der Richter hat keinen Baustopp in seinem Spruch verkündet“, erklärt dazu der Rechtsvertreter der betroffenen Bauträger, Dieter Altenburger.

Sämtliche Bauarbeiten im Projektgebiet sind behördlich genehmigt, alle Baubescheide bleiben auch nach dem letzten Beschluss des Verwaltungsgerichts Wien weiterhin aufrecht.

„Das Gericht sagt mit dem Beschluss nicht, dass das Projekt UVP-pflichtig ist. Es sagt auch nicht, dass die jeweilige Baubewilligung rechtswidrig ist. Es sagt lediglich, dass es nicht über die Beschwerde gegen den Baubescheid entscheidet, bevor die noch offene UVP-Frage seitens der Baubehörde beantwortet ist“, fasst Altenburger zusammen.