Wien (OTS) -

Weniger Verschmutzung und mehr Verständnis bei Hundehalter*innen – das war das Ziel der 2006 von Ulli Sima gestarteten Kampagne für mehr Eigenverantwortung der Hundebesitzer*innen: Seither steht in Wien ein kleiner Hund mit dem Slogan „Nimm ein Sackerl für mein Gackerl“ für das Entfernen der Hundstrümmerl im öffentlichen Raum.

Der Spruch ist längst zu einem geflügelten Wort geworden, den nicht nur jede und jeder kennt, die Kampagne steht vor allem für eine Wiener Erfolgsgeschichte. „Vor 20 Jahren gab es in Wien rund 51.000 Hunde, heute sind es knapp 60.000, die oft 2 mal am Tag ihr Geschäft verrichten“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Unvorstellbare Mengen an Hundstrümmerl kommen da zusammen, die richtig entsorgt werden müssen. Das geht nur, indem wir an die Eigenverantwortung appellieren und verantwortungslose Hundebesitzer*innen in die Pflicht nehmen. Das ist uns gemeinsam gelungen. Heute können sich die Wienerinnen und Wiener nahezu bedenkenlos durch die Stadt bewegen, ohne ständig den Blick am Boden haben zu müssen. Die Verschmutzungen durch Hundekot sind stark zurückgegangen, die Kampagne hat gewirkt und wirkt noch immer.“

4.200 Hundekotsackerlspender mit ca. 1.000 Sackerl pro Spender stehen den Hundebesitzer*innen heute zur Verfügung, diese nehmen das Gratisangebot auch sehr gut an: Täglich werden über 100.000 gefüllte Sackerl in den 21.800 öffentlichen Papierkörben entsorgt. Hochgerechnet würden diese vollen Sackerl 100 Sattelzüge pro Jahr füllen, seit 2006 wären das immerhin 1.263 Sattelzüge voll befüllter „Gackerl-Sackerl“.

Strafen wirken: Schluss mit lustig

Die Kampagne und die damit verbundenen Strafen wirken. 48er-Chef Josef Thon: „Wir haben informiert, Service angeboten und – wenn nichts hilft – strafen wir Diejenigen, die sich nicht an die Sauberkeitsregeln in unserer Stadt halten. Dann ist Schluss mit lustig!“. Hat man „versehentlich“ die Hinterlassenschaft seines Hundes „vergessen“ zu entsorgen, wird man mit 70,- Euro gemäß Wiener Reinhaltegesetz zur Kasse gebeten. Bei Anzeigen kann es bis zu 1.000,- Euro teuer werden. „Danke an alle sehr braven Frauerln und Herrln, die das ´Sackerl fürs Gackerl´ verwenden und ihren Beitrag für ein sauberes Wien leisten,” so Josef Thon.

Für Beratung und Bestrafung sind die WasteWatcher in Wien zuständig. Mit Inkrafttreten des Wiener Reinhaltegesetzes am 1. Februar 2008 wurde die dafür notwendige rechtliche Grundlage geschaffen. Die eingenommenen Strafgelder sind zweckgewidmet und werden für Sauberkeitsmaßnahmen in Wien verwendet.

Wussten Sie, dass...

... von 2006 bis heute 371,5 Mio. Hundekotsackerl verwendet wurden?

... vor 20 Jahren 371 Hundekotsackerlspender in Wien zur Verfügung standen, während es heute 4.200 sind?

... die WasteWatcher von 2008 bis heute mehr als 8.300 Organstrafmandate zum Delikt Hundekot ausgestellt haben?

... zwischen 2006 und 2026 rund 30.000 Wiesenstecker im Einsatz waren, um auf das Entfernen von Hundstrümmerl hinzuweisen?

... dass liegen gelassener Hundekot EUR 70 Strafe kostet?

... die „Gackerl-Sackerl“ auch Schutz vor Parasiten und Krankheitserregern bieten? Diese können für die Hunde selbst, aber auch für Katzen, Wildtiere und Menschen relevant sein.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss) MA48