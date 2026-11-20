St. Pölten (OTS) -

Der 18. „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt öffnet am ersten Adventwochenende – am 27. und 28. November – im einzigartigen Ambiente des Palais Niederösterreich (Herrengasse 13, 1010 Wien von 10 bis 21 Uhr) seine Pforten. Bei freiem Eintritt warten über 60 Aussteller auf ihre Gäste.

Programmhöhepunkt ist die traditionelle Feierstunde am Freitag, 27. November, um 16.30 Uhr im Innenhof des Palais, zu der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einlädt: „Die Adventzeit ist eine ganz besondere Zeit im Jahr. Eine Zeit, in der wir zusammenkommen, unsere christlichen Wurzeln und Traditionen pflegen und uns auf das besinnen, was wirklich zählt: Familie, Gemeinschaft, Zusammenhalt und Frieden. All das wird bei unserem ‚So schmeckt Niederösterreich‘-Adventmarkt mitten in Wien spürbar. Hier zeigen wir, wie viel Herzlichkeit, Tradition und Genuss in Niederösterreich stecken. Ich lade alle herzlich ein, mit uns ein Stück niederösterreichische Vorweihnacht zu erleben.“

Kulinarisch bietet der Adventmarkt das Beste aus dem Bundesland: „Rund 60 niederösterreichische Betriebe machen den Adventmarkt zu einem Schaufenster regionaler Qualität und Vielfalt. Mit hochwertigen Köstlichkeiten, handwerklichem Können und viel Leidenschaft zeigen unsere Bäuerinnen und Bauern sowie Produzentinnen und Produzenten, was sie aus Liebe zum Land Tag für Tag schaffen und was Niederösterreich dadurch so besonders macht“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Neben geschmackvollem Kunsthandwerk, besinnlichen Chören und Bläsern sowie einer Backstube für Kinder begeistern vor allem Schmankerln aus allen vier Vierteln. Karin Metz vom Mostviertler Bio Kürbishof Metz in Haag ist schon lange engagierter „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetrieb und Ausstellerin am Adventmarkt im Palais NÖ. Heuer hat sie an gemeinsam mit „So schmeckt Niederösterreich“ ihre Produktpalette um drei Produktinnovationen erweitert: Schokoladisierte Bio Kürbiskerne in drei verschiedenen Sorten: Edelbitter, Orange und Schoko & Zimt. Sie sind ein vielseitiger Genuss, ob als edler Snack oder süße Nascherei. Die Kürbiskerne passen auch wunderbar in jedes Nikolaussackerl.

Wer noch mehr Inspiration für Regionalität im Nikolaussackerl sucht, wird am Adventmarkt bestimmt fündig. „Wer regional einkauft, weiß nicht nur, woher die Produkte kommen, sondern trägt auch dazu bei, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt und die Arbeit heimischer Bäuerinnen und Bauern sichtbar wird. Aus Liebe zu unserem Land leisten Sie tagtäglich wertvolle Arbeit und erzeugen Lebensmittel auf höchstem Niveau“, unterstreicht Pernkopf.

Im Rahmen des Adventmarktes veranstaltet „So schmeckt Niederösterreich" ein vorweihnachtliches Gewinnspiel. Einfach auf www.soschmecktnoe.at die Gewinnfrage beantworten und mit etwas Glück ein regionales Nikolaussackerl, Wirtshaus-Gutscheine oder eine Niederösterreich-CARD gewinnen. Auf der Website finden sich auch alle Infos zum Adventmarkt sowie zu den Führungen durch das Palais.

Weitere Informationen: Dorf- und Stadterneuerung Die Gemeindeagentur, Stefan Kaiser, Mobil: 0676/83688569, E-Mail: [email protected]