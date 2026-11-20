Wien (OTS) -

Im Jahr 2026 kamen in Österreich bis einschließlich 15. November 84 Motorradaufsassen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Damit liegt die Zahl leicht über den Vorjahren (83 Tote 2024 sowie 81 Tote 2025). Rund ein Viertel aller Verkehrstoten waren somit heuer bislang Motorradaufsassen (Quelle: BMI; eigene Aufzeichnungen). Auch die zuletzt von Statistik Austria veröffentlichte Halbjahresunfallstatistik verdeutlicht die Situation: Im 1. Halbjahr 2026 verunglückten mit 2.141 Bikern so viele wie noch nie seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1992.

Alleinunfälle, nicht angepasste Geschwindigkeit und Überholen im Visier

Beinahe die Hälfte aller tödlichen Motorradunfälle entfiel heuer auf Alleinunfälle. Oft spielen dabei Fahrfehler und mangelnde Fahrpraxis eine Rolle: Wer wenig Übung hat, kann etwa Kurvenverläufe oder den Straßenzustand falsch einschätzen und auf Verschmutzungen durch Schotter, Laub oder Schmiermittel zu spät reagieren.

Die Datenanalyse zeigt außerdem, dass die meisten der diesjährigen tödlichen Motorradunfälle vermeidbar gewesen wären: Zu den häufigsten Unfallursachen zählten nicht angepasste Geschwindigkeit (35 Prozent), Unachtsamkeit bzw. Ablenkung (27 Prozent) und riskantes Überholen (13 Prozent).

Steigender Motorradbestand – Verunglückungsrisiko vergleichsweise hoch

Die Anzahl der Motorräder ist in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen als der Pkw-Bestand: Ende 2025 waren in Österreich rund 672.000 Motorräder (inkl. Leichtmotorräder) zugelassen, doppelt so viele wie vor 20 Jahren (Quelle: Statistik Austria). Obwohl Motorräder damit nur 8,9 Prozent des gesamten Kfz-Bestandes ausmachten, waren 20,1 Prozent der Verkehrstoten Motorradfahrende. Für heuer dürfte dieser Unterschied noch größer ausfallen. Im Mittel der vergangenen drei Jahre waren 21,4 Prozent aller Verkehrstoten Motorradfahrende – bei nur etwa zwei Prozent der Fahrleistung. Laut Verkehrssicherheitsstrategie des BMIMI ist die Rate der im Straßenverkehr tödlich Verunglückten pro gefahrenem Kilometer bei Motorradfahrenden 30-mal so hoch wie im Pkw. Ein Risiko, dessen sich Biker bewusst sein müssen.

Verkehrssicherheitsziele bleiben ambitioniert

Die Verkehrssicherheitsstrategie 2021 bis 2030 sieht vor, die Zahl der Verkehrstoten und schwer Verletzten auf Basis des Mittelwertes von 2017 bis 2019 um 50 Prozent zu reduzieren. Umgelegt auf Motorradfahrende würde das bedeuten, dass im Jahr 2030 nicht mehr als 44 Motorradfahrende ums Leben kommen und 753 schwer verletzt werden. Von diesem Ziel ist Österreich derzeit noch weit entfernt: Die Zahl der getöteten Biker ist gegenüber dem Ausgangswert erst um 4,5 Prozent, jene der Schwerverletzten um 1,4 Prozent gesunken.

Wer mit dem Motorrad unterwegs ist, hat keine schützende Karosserie, gleichzeitig sind die technischen, oft lebensrettenden, Verbesserungsmöglichkeiten im Vergleich zum Pkw eingeschränkt. Umso wichtiger sind daher Aufklärungsarbeit, Fahrsicherheitstrainings, Überwachung sowie eine moderne Infrastruktur.

Verletzte und getötete Motorradfahrende seit 1992

Jahr Verletzte Getötete Ʃ Verkehrstote Anteil Motorrad

1992 3.209 80 1.403 5,7%

1993 2.818 96 1.283 7,5%

1994 3.169 94 1.338 7,0%

1995 2.758 85 1.210 7,0%

1996 2.703 84 1.027 8,2%

1997 2.914 111 1.105 10,0%

1998 3.117 87 963 9,0%

1999 3.435 103 1.079 9,5%

2000 3.653 112 976 11,5%

2001 3.564 107 958 11,2%

2002 3.348 89 956 9,3%

2003 3.744 109 931 11,7%

2004 3.442 98 878 11,2%

2005 3.367 98 768 12,8%

2006 3.586 95 730 13,0%

2007 3.587 96 691 13,9%

2008 3.332 91 679 13,4%

2009 3.464 87 633 13,7%

2010 3.179 68 552 12,3%

2011 3.580 67 523 12,8%

2012 3.765 68 531 12,8%

2013 3.975 87 455 19,1%

2014 3.944 75 430 17,4%

2015 4.139 83 479 17,3%

2016 4.127 85 432 19,7%

2017 4.120 83 414 20,0%

2018 4.233 102 409 24,9%

2019 4.075 79 416 19,0%

2020 3.553 74 344 21,5%

2021 3.683 75 362 20,7%

2022 3.882 55 370 14,9%

2023 4.179 82 402 20,4%

2024 4.468 83 351 23,6%

2025 4.584 81 403 20,1%

2026* - 84 323 26,0%

Quelle: Statistik Austria, BMI; Bearbeitung: ÖAMTC

* Datenstand: vorläufige Daten (01.01. bis 15.11.2026)