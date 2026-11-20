Wien (OTS) -

Mit „Inside Deutsche Bank“ wurde eine der bislang größten internationalen Investigativrecherchen zu einer Bank veröffentlicht. An der Aufarbeitung des Datenleaks waren auch vier Journalist:innen aus dem Traineeship der Wiener Zeitung beteiligt: Hannah Ludmann, Maria Mayböck, Michael Suntinger und Stefanie Rabensteiner.

Ludmann und Mayböck haben in den vergangenen Monaten gemeinsam mit dem Team von Paper Trail Media interne Dokumente der Deutschen Bank ausgewertet. Das Datenleak umfasst rund 15 Millionen Dokumente, darunter neun Millionen E-Mails.

Internationale Zusammenarbeit

Koordiniert wurde die Recherche von der südafrikanischen Non-Profit-Organisation Barracuda Media. Seit Frühjahr 2026 arbeiteten mehr als 200 Journalist:innen aus aller Welt an der Auswertung der Dokumente, darunter Vertreter:innen der New York Times, der Financial Times und von Le Monde. Zu den beteiligten Medienpartnern von Paper Trail Media zählen Der Spiegel, Der Standard, ZDF, Tamedia und das Manager Magazin.

„Die großen Recherchen unserer Zeit entstehen kooperativ – über Redaktions- und Landesgrenzen hinweg. Nicht jeder gute Reporter:innen oder Rechercheur:innen ist automatisch ein guter Kooperationspartner. Aber man kann es lernen. Umso mehr freut es mich, dass Trainees uns bei den Inside-Deutsche-Bank-Recherchen unterstützt haben.", so Frederik Obermaier (Paper Trail Media)

Journalistische Praxis von Anfang an

Das Traineeship der Wiener Zeitung ermöglicht jungen Journalist:innen, bereits zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn an anspruchsvollen journalistischen Projekten mitzuwirken. Die Beteiligung an „Inside Deutsche Bank“ zeigt, welche Möglichkeiten durch die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Medienpartnern entstehen.

Rund 100 Journalist:innen haben das Praxisprogramm bereits durchlaufen

Seit seiner Gründung vor fünf Jahren haben rund 100 Journalist:innen das Traineeship der Wiener Zeitung durchlaufen. Der Großteil von ihnen ist im Medienbereich geblieben und arbeitet heute in unterschiedlichen journalistischen und medienbezogenen Funktionen.

Die aktive Mitarbeit steht im Mittelpunkt des Programms. So können erfahrene Journalist:innen, die das Handwerk auf einem hohen Niveau ausüben, ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben. Trainees lernen dabei von den Besten, können unterschiedliche Arbeitsweisen kennenlernen und sich ein breites Netzwerk in der Branche aufbauen. Ziel ist es, jungen journalistischen Talenten den Einstieg in die Branche zu ermöglichen und einen nachhaltigen Beitrag zur Nachwuchsentwicklung am österreichischen Medienstandort zu leisten.

Die Beteiligung der vier Journalist:innen an „Inside Deutsche Bank“ ist ein Beispiel dafür, wie das Praxisprogramm über den Berufseinstieg hinaus wirkt und welche journalistischen Karrieren durch medienübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht werden können.