Wien (OTS) -

„Gewalt an Frauen geht uns alle an! Es ist kein Problem von Frauen allein, sondern ein gesellschaftliches Problem! Es ist notwendig Haltung zu zeigen, bei frauenverachtenden oder abwertenden Verhalten hinzuschauen und eine klare Grenze zu ziehen. Deswegen ist es umso wichtiger, zu sensibilisieren und das dichte Gewaltschutznetz der Stadt Wien niederschwellig zugänglich und bekannt zu machen. Wichtig ist dort breit zu informieren, wo das tägliche Leben spielt – also im privaten Wohnumfeld oder im Supermarkt “, so Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

SPAR und Stadt Wien verlängern Kassabon-Aktion gegen Gewalt an Frauen auf 21 Tage

Mehr als jede dritte Frau in Österreich erlebt im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexualisierte Gewalt. Umso wichtiger ist es, Hilfsangebote sichtbar zu machen: SPAR und die Stadt Wien verlängern daher die Informationskampagne gegen Gewalt an Frauen auf Kassabons heuer von 16 auf 21 Tage. Von 20. November bis 10. Dezember werden bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR österreichweit Helplines und regionale Anlaufstellen für Betroffene auf den Kassabons abgedruckt. Ein zusätzlicher Hinweis in englischer Sprache soll dazu beitragen, möglichst viele Menschen zu erreichen. Damit setzt SPAR auch heuer wieder ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

SPAR-Geschäftsführer Alois Huber erklärt: „Wertschätzung und Respekt sind Grundwerte in unserem Familienunternehmen. Es ist erschreckend, dass Gewalt in so vielen Lebensbereichen mitten in der Gesellschaft stattfindet. Bei SPAR hat Gewalt keinen Platz! Deshalb ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, diese Aktion zu unterstützen, dass von Gewalt Betroffene schnell und einfach über unseren Kassenbon Informationen zu Anlaufstellen und Unterstützung erhalten.“

Täglich gehen österreichweit rund eine Million Kassabons über die Ladentische von SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR. Diese Reichweite nutzt SPAR auch heuer, um auf bestehende Hilfsangebote für von Gewalt betroffene Frauen aufmerksam zu machen und wichtige Informationen niederschwellig zugänglich zu machen. Im Zeitraum von 20. November bis 10. Dezember und somit 21 statt der üblichen 16 Tage wird der 24h-Frauennotruf Wien 0171719 sowie der Notruf der Wr. Frauenhäuser 057722 direkt auf den Kassabons in Wien abgedruckt. Diese Hotlines bieten kostenlos und anonym Unterstützung bei Konflikten und Krisen in Partnerschaften – für Betroffene ebenso wie für Angehörige oder Bezugspersonen. Die Informationen sind sowohl auf dem gedruckten Kassabon als auch digital in der SPAR-App abrufbar.

wohnpartner setzt starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Das Nachbarschaftsservice der Stadt Wien veranstaltet Workshops, Gesprächsrunden und Selbstbehauptungskurse zum internationalen Schwerpunkt „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“. Kostenlos und quer durch ganz Wien!

Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat viele Gesichter: Sie kann in Beziehungen, im eigenen Zuhause, am Arbeitsplatz oder im digitalen Raum stattfinden. Um auf die vielfältigen Formen aufmerksam zu machen sowie Frauen und Mädchen zu stärken, beteiligt sich wohnpartner erneut an der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“. Vom 25. November bis zum 10. Dezember bringt das Nachbarschaftsservice ein umfangreiches Programm in den Gemeindebau, das auf Information, Empowerment und Prävention abzielt. Natürlich kostenlos und meist ohne Anmeldung!

„Es reicht nicht, hinzusehen, wenn Gewalt bereits passiert ist. Entscheidend ist es Haltung zu zeigen! Das heißt auch für Männer gegen frauenverachtendes Verhalten aufzustehen und Grenzen aufzuzeigen. Die Fraueneinrichtungen der Stadt Wien bieten frühzeitige Aufklärung, konsequente Prävention und niederschwellige Unterstützung für alle an, die sie brauchen. Nehmen sie diese Angebote der Stadt an! Denn niemand darf allein gelassen werden, und wir alle tragen Verantwortung dafür, dass alle Frauen und Mädchen in Wien sicher, frei und selbstbestimmt leben können. Mit zahlreichen Aktionen zu ‚16 Tagen gegen Gewalt an Frauen‘ schafft wohnpartner Bewusstsein, stärkt Betroffene und macht klar: Gewalt hat in Wien keinen Platz“, ergänzt Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

Ein vielfältiges Programm: Von Cyber-Stalking bis hin zu Selbstbehauptungskursen

Auf dem Programm stehen Workshops, Vorträge und Kurse zur Selbstbehauptung. Dabei werden sowohl konkrete Gefahren wie Cyber-Stalking und häusliche Gewalt thematisiert, aber auch Maßnahmen, die das eigene Selbstvertrauen und die persönliche Handlungssicherheit stärken. Neben der Wissensvermittlung steht die kreative Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und Gewalt im Mittelpunkt. Auch Männer werden eingebunden: Gesprächsrunden bieten Raum, um traditionelle Männlichkeitsbilder zu hinterfragen und alternative Rollenverständnisse zu diskutieren. Unterstützt wird das Programm von Kooperationspartnern wie der VHS und der Grätzlpolizei.

Alle Aktionen finden sich unter wohnpartner-wien.at/aktuelles/veranstaltungen

Überblick des Programms nach Bezirken geordnet:

2. Bezirk

· Gesprächsrunde mit Männern

Mittwoch, 2. Dezember, 16.00 bis 18.00 Uhr

In der Gesprächsrunde tauschen sich Männer über ihre Vorstellungen von Männlichkeit sowie über den Umgang mit Gefühlen nach einer Trennung aus. Die Veranstaltung bietet einen offenen und geschützten Rahmen für den Austausch.

Czerninplatz 7, 1020 Wien

3. Bezirk

· Vernissage – Ausstellung Wafika Maatouk

Donnerstag, 26. November, 16.00 bis 18.00 Uhr

Die Künstlerin Wafika Maatouk zeigt ihre Bilder. Die Arbeiten beschäftigen sich mit Migration, Trauma, Identität und kulturellen Übergängen.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2-4, Stiege 5, 1030 Wien

5. Bezirk

· Sprechstunde der Grätzlpolizei für Frauen

Dienstag, 24. November, 14.00 bis 15.00 Uhr

Die Sprechstunde bietet Frauen einen geschützten Rahmen, um Erfahrungen mit Mobbing und Stalking im Wohnumfeld zu teilen und Fragen zu stellen. Es findet ein vertraulicher Austausch mit der Grätzlpolizei statt. Die Teilnahme ist auf maximal fünf Personen begrenzt. Anmeldung unter 01/24503-12080 oder unter [email protected]

wohnpartner Grätzl-Zentrum Reumannhof, Margaretengürtel 100-110/6/1, 1050 Wien

10. Bezirk

· Vortrag „Gewalt in der Privatsphäre“

Dienstag, 01. Dezember, 09.00 bis 11.30 Uhr

Opferschutzbeamtinnen der Polizei informieren über Formen von Gewalt im privaten Umfeld, Warnsignale und Möglichkeiten des Schutzes. Im Fokus stehen rechtliche Schutzmaßnahmen sowie Anlauf- und Beratungsstellen.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/25/R1, 1100 Wien

12. Bezirk

· Workshop mit Vrovro Geiger zum Thema „Raum und Stärke“

Montag, 30. November und 07. Dezember, 16 bis 19 Uhr

Der Workshop mit Künstlerin und Kunstvermittlerin Vrovro Geiger lädt dazu ein, sich mit den Themen Raum, Selbstwirksamkeit und Stärke auseinanderzusetzen. Teilnehmende erhalten Raum für Reflexion, Austausch und kreative Impulse.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Grätzl-Zentrum Bassena am Schöpfwerk, Am Schöpfwerk 29/14/R1, 1120 Wien

15. Bezirk

· Plakatgestaltung zum Thema „Gewalt gegen Frauen“

Mittwoch, 25. November bis Donnerstag, 10. Dezember; durchgehend

Mit Mitmachplakaten werden die Meinungen und Erfahrungen der Anwohner*innen zum Thema Gewalt gegen Frauen gesammelt.

wohnpartner-Lokal, Kriemhildplatz 6, 1150 Wien

· Veranstaltung zum Thema Cyber-Stalking

Dienstag, 1. Dezember, 17 bis 19 Uhr

Die Veranstaltung sensibilisiert für Cyber-Stalking und zeigt technische Möglichkeiten sowie Schutzmaßnahmen auf. Sie findet in Kooperation mit der VHS statt.

wohnpartner-Lokal, Kriemhildplatz 6, 1150 Wien

21. Bezirk

· Ausstellung „Puppen basteln und sie erzählen lassen“

Montag, 30. November – Mittwoch, 02. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr

Die Ausstellung zeigt gestaltete Puppen und deren Geschichten. Sie lädt dazu ein, sich mit Themen wie Gesundheit, Belastungen, Ressourcen und Selbstfürsorge auseinanderzusetzen.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60, 1210 Wien

· Treffen der Frauen*gruppe Starke Frauen

Dienstag, 01. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr

Die Frauen*gruppe „Starke Frauen“ trifft sich zum regelmäßigen Austausch. Die Veranstaltung bietet Raum für Begegnung, gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Themen. Um Anmeldung wird gebeten.

(unter 01/24503-22080 oder [email protected])

wohnpartner Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60, 1210 Wien

22. Bezirk

· Frauen*-Frühstück

Donnerstag, 10. Dezember, 09.30 bis 11.30 Uhr

Alle Frauen* sind herzlich zu einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Im geselligen Rahmen besteht die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen auszutauschen und einander kennenzulernen. Um Anmeldung wird gebeten (unter 01/24 503–21080 oder [email protected]).

wohnpartner Grätzl-Zentrum Kaisermühlen, Schüttaustraße 1-39/3/R01, 1220 Wien

· Aktion am Rennbahnweg 27

Mittwoch, 25. November, 14.00 bis 16.00 Uhr

Das wohnpartner-Team ist in der Anlage Rennbahnweg 27 unterwegs, um mit den Bewohner*innen über Gewalt ins Gespräch zu kommen. Zudem informieren die Mitarbeiter*innen über frauenspezifische Anliegen und verteilen kleine Goodies.

Rennbahnweg 27, 1220 Wien

23. Bezirk

· Aktion im Hof

Mittwoch, 25. November, 15.00 bis 17.00 Uhr

Beim Aktionstag im Hof finden Gespräche mit Passant*innen zum Thema „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ statt. Die Aktion soll sensibilisieren und zum Austausch anregen.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Atzgersdorf, Steinergasse 36/5R1, 1230 Wien

· Selbstbehauptungskurs für Frauen

Donnerstag, 26. November und 03. Dezember, 16.00 bis 19.00 Uhr

Der Kurs richtet sich an Frauen, die ihr Sicherheitsgefühl im Alltag stärken möchten. Es werden Strategien zur Konfliktvermeidung, das Erkennen von Warnsignalen und praktische Möglichkeiten zur Selbstbehauptung erprobt. Sportliche Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich (unter 01/24 503-10080 oder [email protected]).

wohnpartner Grätzl-Zentrum Atzgersdorf, Steinergasse 36/5R1, 1230 Wien