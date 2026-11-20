Wien (OTS) -

„Unser Ziel ist klar: Strom muss wieder günstiger werden, damit unsere Industrie wettbewerbsfähig bleibt und Arbeitsplätze in Österreich gesichert werden. Dafür brauchen wir einen Kurswechsel: mehr heimische Energie statt teurer Importe. Wer Wertschöpfung und Wohlstand im Land halten will, muss auch Ja zu neuer Wasserkraft sagen. Deshalb wollen wir den Bau des Kraftwerks an der Schwarzen Sulm mit 4 Millionen Euro fördern.“

„Wasserkraft ist und bleibt das Rückgrat unserer Stromversorgung. Wenn wir mehr rot-weiß-roten Strom erzeugen wollen, müssen wir auch zusätzliche Potenziale nutzen und konkrete Projekte voranbringen. Mit den vorgesehenen vier Millionen Euro Förderung für das Kraftwerk an der Schwarzen Sulm setzen wir genau hier an. Das Projekt könnte künftig Strom für rund 5.100 Haushalte erzeugen. Entscheidend ist für mich, dass wir beim Ausbau erneuerbarer Energie nicht bei Zielsetzungen stehen bleiben, sondern auch konkrete Investitionen ermöglichen. Deshalb begrüße ich die positive Empfehlung des Energiebeirats.“

4 Millionen Euro Förderung, für Strom für 5.100 Haushalte

Das geplante Wasserkraftwerk bei Bad Schwanberg soll mit einer Leistung von rund 5,5 Megawatt jährlich rund 18 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Das entspricht rechnerisch dem Jahresverbrauch von rund 5.100 Haushalten.

Neues Wasserkraftwerk ist ein Beitrag, um Strompreise zu senken

Ein Vergleich der Stromgestehungskosten in der EU zeigt: Wasserkraft liegt mit rund 6,5 Cent pro Kilowattstunde deutlich unter Erdgas (14,5 Cent), Braunkohle (15,5 Cent) und Steinkohle (22 Cent). Damit sind die Erzeugungskosten bei Wasserkraft gegenüber Gas um rund 55 Prozent niedriger.

Förderentscheidung nach jahrelangen Verfahren

Das Kraftwerksprojekt wurde bereits 2007 wasserrechtlich bewilligt. Seither war es Gegenstand mehrerer Gerichts- und Behördenverfahren. Der Europäische Gerichtshof wies 2016 eine Vertragsverletzungsklage der Europäischen Kommission zur wasserrechtlichen Bewilligung ab. Auch der Verwaltungsgerichtshof bestätigte 2016 die rechtliche Abwägung zwischen dem Ausbau erneuerbarer Energie und dem Gewässerschutz.

Der aktuelle Förderantrag wurde 2020 eingebracht. Die OeMAG hat die gesetzlichen Fördervoraussetzungen erneut geprüft und bestätigt, dass die erforderlichen wasser-, natur-forstrechtlichen Bewilligungen vorliegen. Der Energiebeirat hat nun ebenfalls eine positive Förderempfehlung abgegeben.

Noch offene Rechtsverfahren und bestehende Umweltauflagen bleiben davon unberührt. Die Förderung setzt voraus, dass die gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind. Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich erst nach erfolgreicher Umsetzung und Endabrechnung des Kraftwerks.

Hintergrundinfo: Energiebeirat

Der Energiebeirat ist ein gesetzlich vorgesehenes Beratungsgremium des Wirtschaftsministers. Bei Investitionsförderungen über 100.000 Euro muss der Minister den Beirat anhören und dessen Empfehlung bei seiner Entscheidung berücksichtigen. Die Empfehlung ist rechtlich nicht bindend; die Förderentscheidung trifft der Minister.

Im Fall der Schwarzen Sulm hat der Energiebeirat die Förderung positiv empfohlen. Grundlage dafür ist die Prüfung der OeMAG, wonach die gesetzlichen Fördervoraussetzungen und erforderlichen Bewilligungen vorliegen. Noch offene Rechtsverfahren bleiben davon unberührt.

Maßnahme 27 der Industriestrategie: Potenzialanalyse soll weiteren Wasserkraftausbau beschleunigen

Das Wirtschaftsministerium hat im Sommer 2026 eine Potenzialanalyse beauftragt, die bis Anfang 2027 zeigen soll, wo zusätzliche Wasserkraft- und Pumpspeicherkraftwerke möglich sind und wie bestehende Anlagen ausgebaut werden können. Gleichzeitig werden konkrete Vorschläge erarbeitet, um Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Ziel ist es, mehr heimische Wasserkraft zu erschließen und damit die Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu stärken. Bis 2030 sollen gemäß Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz fünf Terawattstunden Wasserkraftstrom zusätzlich gegenüber 2020 erzeugt werden.