Wien (OTS) -

Nach der heurigen Dürre und den hohen Kostensteigerungen bei Energie und Dienstleistungen steht die heimische Milchwirtschaft unter massivem Druck. „Wirksame Entlastungen und vor allem einen sofortigen Stopp von weiteren Belastungen durch neue Auflagen und Gesetze“ forderte der Präsident des Milchverbandes Österreich (MVÖ) Dir. Helmut Petschar bei der diesjährigen Generalversammlung des Milchverbandes Österreich (MVÖ). Diese sind dringend notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit und damit die Zukunft der heimischen Milchwirtschaft nicht mutwillig in Gefahr zu bringen“, so Petschar.

Mit Präs. Moosbrugger und GS Dr. Hannes Abentung vom BMLUK wurden aktuelle, agrarpolitische Themen diskutiert bzw. die Anliegen der Milchwirtschaft vermittelt.

Die heurige Dürre brachte für die heimische Milchwirtschaft deutliche Auswirkungen. Massive Ernteeinbußen bei Futter erfordern Futterzukäufe und damit hohe Mehrkosten in der Futterversorgung, die auch durch die Hilfspakete nur zum Teil ausgeglichen werden können. Mittlerweile zeigt die sehr knappe Futterlage auch Auswirkungen bei der Milchanlieferung. Weiters führen die hohen Treibstoff- und Energiekosten bei Landwirten und Molkereien zu Mehrkosten, zusätzlich die laufenden Steigerungen bei verschiedenen Dienstleistungen.

Die österreichische Milchwirtschaft hat sich in den letzten Jahren trotz verschiedenster Herausforderungen insgesamt positiv entwickelt, die Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie der heimischen Milchwirtschaft zeigt Erfolge, das Image, der Verbrauch und auch der Export von Milchprodukten konnten gesteigert werden. Maßgeblich verantwortlich dafür sind die hohen Leistungen der heimischen Milchbauern und der Milchverarbeiter, die hinter den hervorragenden österreichischen Milchprodukten stehen. Sie schaffen höchste Qualität und erreichen mit den EU-weit höchsten Bioanteilen, Gentechnikfreiheit, vorbildlichen Tierhaltungs- und Fütterungsstandards gemäß internationalen Studien auch die EU-weit vorbildlichsten Klimaschutzwerte.

Für Petschar sind daher angesichts der aktuell schwierigen Situation Maßnahmen notwendig, um diese bisher positive Entwicklung bzw. die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden: So soll auch die Milchwirtschaft als exportorientierter Sektor die Möglichkeit zum Bezug von Industriestrom erhalten, um eine gewisse Entlastung bei den Energiekosten zu erreichen, ebenfalls sind strategische Maßnahmen zu setzen, um die Energiekosten insgesamt zu senken, bzw. diese nicht noch weiter in die Höhe zu treiben. Sehr kritisch sieht Petschar die Umsetzung verschiedener EU-Vorgaben im Bereich der Verpackungen, wo z. B. durch die neue EU-Verpackungsverordnung ein großer, neuer Bürokratie- und Kostenschub entstanden ist. Das österreichische Klimagesetz darf nicht dazu führen, dass international vorbildliche Branchen, wie die heimische Milchwirtschaft zusätzlich belastet werden und damit die Produktion ins Ausland verdrängt wird, wo dann unter schlechteren Standards produziert wird. Die österreichische Milchwirtschaft sieht am Lebensmittelmarkt im In- und Ausland auch in Zukunft Potentiale und eine steigende Nachfrage nach hochwertigen und innovativen Produkten und möchte diese Entwicklungspotentiale auch in Zukunft nutzen, so Petschar.

Absolut kein Verständnis zeigt Petschar zu den wiederholten Politdiskussionen um angeblich zu hohe Preise bei Lebensmitteln oder Milchprodukten: „Die Preisentwicklung von Milchprodukten liegt deutlich unter den Inflationswerten, die Branche ist selbst Opfer der hohen Energie-, Lohn- und Dienstleistungskosten, sie arbeitet mit geringsten Margen und wir sollten uns des Wertes einer gesicherten Lebensmittelproduktion in Österreich bewusst werden und diese unterstützen. Wir dürfen keine zusätzlichen Auflagen oder politischen Spielchen auf Kosten des Produktionsstandortes zulassen“, so Petschar.

Anlässlich der Generalversammlung wurde auch die personelle Weiterentwicklung im MVÖ besprochen. Mit Dezember wird Fr. Dr. Simone Steiner in den MVÖ eintreten und die Geschäftsführung mitverantworten.