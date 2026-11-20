St. Pölten (OTS) -

Die Imkerschule Warth ist bei der Produktprämierung in Wieselburg als „Bio-Imker des Jahres“ ausgezeichnet worden. Für den Bergahornhonig gab es zusätzlich die „Goldene Honigwabe“. Dazu kamen zehnmal Gold und zweimal Silber für Bio-Honige aus der Buckligen Welt, darunter Wald-, Blüten- und Lindenblütenhonig. „Der Titel ‚Bio-Imker des Jahres‘ ist die Krönung für die langjährige Erfahrung und fachkundige Arbeit an der Imkerschule Warth. Dies ist ein süßer Beweis, dass Qualität und Natur Hand in Hand gehen“, gratuliert Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Der selbst erzeugte Honig ist nicht nur österreichweit an der Spitze, die Imkerschule Warth leistet auch in der Ausbildung des Imkernachwuchses wertvolle Bildungsarbeit. Rund die Hälfte aller Facharbeiterinnen und Facharbeiter sowie Meisterinnen und Meister der Imkerei in Österreich wurden hier ausgebildet“, so Teschl-Hofmeister.

„Heuer sind uns wahre Meisterwerke des flüssigen Goldes gelungen, wie die Auszeichnungen unterstreichen. 2018 waren wir bereits einmal Imker des Jahres, und die Goldene Honigwabe wurde uns schon fünfmal verliehen – nun sind es insgesamt sechs goldglänzende Trophäen“, freut sich Katharina Brunner, Leiterin der Imkerschule Warth. „Besonderer Dank gilt den beiden Imkermeistern Wolfgang Oberrisser und Alois Spanblöchl, die rund 180 Bienenvölker professionell betreuen. Mit Fachkompetenz und Erfahrung führen sie die Bienen gesund durch das Jahr – das ist die Grundlage für hochwertigen Honig.“

Seit drei Jahren wird in Wieselburg auch die Bio-Imkerin beziehungsweise der Bio-Imker des Jahres gekürt. Dafür werden die Punkte der besten Produkte zusammengezählt. Diese müssen aus verschiedenen Kategorien stammen, wobei „Cremehonig“ sowie „Blüten- mit Waldhonig“ Pflichtkategorien sind.

Der Warther Qualitätshonig wird im Ab-Hof-Laden der Fachschule Warth werktags von 8 bis 12 Uhr verkauft.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]