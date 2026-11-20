Wien/ Ried (OTS) -

Ein weiterer wichtiger Schritt für offene Glasfasernetze in Österreich: A1 bietet ab sofort seine Glasfaserprodukte über das Netz des regionalen Infrastrukturbetreibers Infotech im oberösterreichischen Innviertel an. Die technische Grundlage dafür bildet die innovative Plattformtechnologie von VX Fiber. Sie ermöglicht es, nationale Telekommunikationsanbieter effizient an regionale Glasfasernetze anzubinden und ihre Produkte und Services über diese Infrastruktur bereitzustellen. Die Network Aggregation Plattform von VX Fiber ermöglicht die technische Integration von A1 als virtuellem Netzbetreiber in das Glasfasernetz von Infotech. Damit können A1-Produkte und -Services über die bestehende regionale Infrastruktur angeboten werden, ohne dass dafür ein paralleler Netzausbau erforderlich ist.

Für Infotech bedeutet dies, die Reichweite und Nutzungsmöglichkeiten des eigenen Glasfasernetzes weiter auszubauen. A1 erhält Zugang zu einer leistungsfähigen regionalen Infrastruktur und kann sein Produktportfolio zusätzlichen Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen. Die Endkundinnen und Endkunden profitieren von mehr Auswahl und der Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Anbietern zu wählen.

Offene Glasfasernetze als Zukunftsmodell

Die Kooperation zeigt, welches Potenzial in offenen Glasfasermodellen (Open Access Networks) steckt: Infrastruktur und Dienste werden voneinander getrennt, sodass mehrere Anbieter ihre Produkte über ein gemeinsames Netz bereitstellen können. Rund 30.000 Haushalte und Betriebe im Bezirk Ried profitieren von einer größeren Auswahl an Glasfaserangeboten. Das stärkt den Wettbewerb, erhöht die Auslastung bestehender Infrastruktur und schafft attraktive Rahmenbedingungen für weitere Anbieter.

„Wir sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit A1 und Infotech. Diese Kooperation zeigt, wie unsere Technologie unterschiedliche Marktteilnehmer verbindet und offene Glasfasernetze in der Praxis ermöglicht. Unser Anspruch ist es, mit unserer Plattform die Komplexität der technischen Integration zu reduzieren, weitere Open Access-Modelle zu ermöglichen und Netzbetreibern wie Infotech sowie Service Providern wie A1 neue Möglichkeiten zu eröffnen. So schaffen wir die Grundlage für mehr Wettbewerb, größere Angebotsvielfalt und eine effizientere Nutzung der bestehenden Glasfaserinfrastruktur“, erklärt Jan Backman, Head of Strategic Markets von VX Fiber.

Ein Modell mit Perspektive für den österreichischen Glasfasermarkt

Die Anbindung von A1 an das Infotech-Netz im Bezirk Ried ist ein konkretes Beispiel dafür, wie Open Access Networks die Entwicklung des österreichischen Glasfasermarktes vorantreiben können. Regionale Netzbetreiber können ihre Infrastruktur für weitere Anbieter öffnen, während Telekommunikationsunternehmen ihre Reichweite ausbauen und zusätzliche Haushalte und Betriebe erreichen.

Über VX Fiber

VX Fiber unterstützt Eigentümer von Glasfasernetzen und Telekommunikationsanbieter dabei, ihre Betriebsprozesse und Wholesale-Geschäftsmodelle zu vereinheitlichen, zu automatisieren und effizient auszubauen. Das Unternehmen wurde in Schweden gegründet und war bereits in der frühen Entwicklungsphase offener Glasfasernetze (Open Access) tätig. Heute verfügt VX Fiber über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Betrieb von Glasfasernetzen, in der Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten und in der Entwicklung innovativer Softwarelösungen. Das Leistungsportfolio umfasst eine cloudbasierte OSS/BSS-SaaS-Plattform sowie umfassende Engineering- und Betriebsdienstleistungen. Damit schafft VX Fiber die technologischen und operativen Voraussetzungen für einen effizienten, skalierbaren und zukunftssicheren Betrieb offener Glasfasernetze.