Wien/Vösendorf (OTS) -

Wer in Wien Stadttauben vor dem Verhungern bewahren will, riskiert eine Anzeige: Mehrere Personen, die aktuell die Tiere mit artgerechtem Futter versorgten, wurden von WasteWatchern angezeigt. Während die Zahl der geschwächten Tauben im Tierschutzhaus dramatisch auf rund 175 pro Monat steigt, werden ausgerechnet jene Menschen verfolgt und bestraft, die versuchen, das Schlimmste zu verhindern.

Ist das der Tierschutz, für den Wien stehen möchte? Statt Stadttauben ausreichend zu versorgen und ein tierschutzgerechtes Taubenmanagement umzusetzen, geht die Stadt gegen engagierte Tierfreund:innen vor. Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein fordert, die Bestrafung von Menschen, die Stadttauben artgerecht füttern, auszusetzen und die Versorgung der Tiere sicherzustellen.

Lage in Wien verschärft sich

Bis zur Änderung der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs hatte sich in Wien eine vernünftige Praxis etabliert: regelmäßige Zählungen der rund 50.000 bis 60.000 Stadttauben, klare Unterscheidung zwischen erlaubtem Füttern mit harten Körnern in angemessenen Mengen und verbotener Verunreinigung durch ungeeignetes Futter sowie der Ausbau betreuter Taubenschläge mit Fütterung und Eiertausch zur Bestandsregulierung. Diese Linie – die auch in Städten wie München, Augsburg, Paris und Bern erfolgreich umgesetzt wird – wird nun durch Entscheidungen des VWGH und durch das gezielte Vorgehen der WasteWatcher untergraben. Engagierte Fütterer werden an bekannten Plätzen abgefangen und mit immer höheren Strafen belegt.

Tierschutz Austria verlangt die sofortige Aussetzung solcher Bestrafungen und die Wiederaufnahme eines kooperativen, tierschutzgerechten Taubenmanagements. Dass die Stadt gerade jetzt – nachdem Tierschutzorganisationen eine Petition für konstruktives Miteinander eingebracht haben – jene bestraft, die helfen, zeigt: Mitwirkung scheint in Wien nicht gewollt zu sein.