Wien (OTS) -

Von Telearbeit bis zu steuerfreien Zuschüssen: Wer 2026 seine Steuer optimal nutzen will, sollte die aktuellen Regelungen im Blick haben. BDO Steuerexpertin Julia Mäder, LL.M. erklärt, wie Sie Ihre Arbeitnehmer:innenveranlagung optimal gestalten.

„Eine steuerbegünstigte Gewährung eines Telearbeitspauschales für das Arbeiten in der eigenen Wohnung oder auch außerhalb (z.B. im Kaffeehaus oder in Co-Working-Spaces) ist in der Veranlagung 2026 letztmalig möglich“, erklärt Julia Mäder, Managerin bei BDO sowie Expertin für Arbeits-, Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht. Zahlungen des:der Arbeitgeber:in zur Abgeltung von Mehrkosten der Telearbeit werden nur mehr für 2026 bis zu EUR 300 pro Jahr (maximal EUR 3 pro Tag für höchstens 100 Telearbeitstage) nicht besteuert. Bleibt die Zuwendung unter EUR 3 pro Telearbeitstag wird die Differenz (ebenfalls letztmalig in der Veranlagung 2026) automatisch als Werbungskosten berücksichtigt, sofern keine Ausgaben für ein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer geltend gemacht werden. Praktisch: „Die Anzahl der Telearbeitstage und die Höhe des Pauschales werden aus dem Gehaltszettel übernommen und müssen nicht gesondert angegeben werden“, erklärt die Expertin.

Kosten für ergonomisches Mobiliar für einen in der Wohnung eingerichteten Arbeitsplatz können aber auch künftig in Höhe von bis zu EUR 300 abgesetzt werden (Voraussetzung 2026: mind. 26 Telearbeitstage). In der Arbeitnehmer:innenveranlagung sind die Ausgaben im Kalenderjahr 2026 in voller Höhe anzugeben. Wird der Betrag von EUR 300 überschritten, erfolgt automatisch ein Vortrag ins Jahr 2027, wenn Sie Ihre berufliche Tätigkeit auch in diesem Jahr aufgrund einer mit dem:der Arbeitgeber:in getroffenen Vereinbarung zumindest teilweise in der Wohnung ausüben. Die Nachweispflicht der 26 Telearbeitstage entfällt ab 2027. Überschreitungen aus dem Jahr 2025 dürfen 2026 nicht mehr angegeben werden, da sie automatisch vorgetragen wurden.

Was kann abgesetzt werden?

Innerhalb von fünf Jahren kann jederzeit eine Veranlagung beantragt werden (am 31.12.2026 endet also die Frist für 2021). Diese ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie zeitweise arbeitslos waren oder Kosten angefallen sind, die steuermildernd geltend gemacht werden können. Grundsätzlich können Sie Werbungskosten (z.B. Fortbildungs-, Ausbildungs- und Umschulungskosten), Sonderausgaben (z.B. Spenden, freiwillige Weiterversicherung in der Pensionsversicherung oder Steuerberatungskosten) sowie außergewöhnliche Belastungen (Krankheitskosten, die den Selbstbehalt übersteigen, Kosten infolge von Behinderungen, Katastrophenschäden oder für die auswärtige Berufsausbildung der Kinder) steuerlich absetzen. Zudem können diverse Absetzbeträge - wie z.B. der Unterhaltsabsetzbetrag oder Familienbonus Plus – geltend gemacht werden.

„Dabei sollte unbedingt beachtet werden, dass Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen bis zum 31.12.2026 bezahlt werden müssen, um in der Arbeitnehmer:innenveranlagung 2026 abgesetzt werden zu können“, betont Julia Mäder.

Ausblick: Ab 2027 wird mit der sog. Aktivpension für Personen, die trotz Pensionsanspruch weiter arbeiten, eine neue steuerliche Begünstigung eingeführt. Der sog. Aktivitätsfreibetrag kann über die laufende Lohnverrechnung oder im Rahmen der Veranlagung 2027 berücksichtigt werden.

Wer muss eine Veranlagung machen?

Eine Arbeitnehmer:innenveranlagung ist verpflichtend durchzuführen, wenn das zu versteuernde Jahreseinkommen 2026 mehr als EUR 14.769 beträgt und Sie z.B. andere Einkünfte von mehr als EUR 730 erzielt haben. Auch wenn Sie in einem Kalenderjahr zumindest zwei oder mehrere lohnsteuerpflichtige Einkünfte gleichzeitig bezogen haben, ist die Veranlagung obligatorisch. Dies trifft auch zu, wenn Sie im Kalenderjahr 2026 mehr als EUR 500 Mitarbeiter:innenprämie oder insgesamt mehr als EUR 3.000 Mitarbeiter:innenprämie und Gewinnbeteiligung, z.B. von mehreren Arbeitgeber:innen, steuerfrei erhalten haben.

Wann erfolgt die Veranlagung „automatisch“?

Wenn Sie bis zum 30.6. keine Arbeitnehmer:innenveranlagung für das Vorjahr einreichen und im Vorjahr ausschließlich lohnsteuerpflichtige Einkünfte erzielt haben, nimmt das Finanzamt eine sog. antragslose Arbeitnehmer:innenveranlagung vor. Ist nach zwei Jahren keine freiwillige Steuerveranlagung erfolgt, wird zu viel einbehaltene Lohnsteuer automatisch refundiert. Dies wäre also der Fall, wenn Sie bis zum 31.12.2026 noch keine Steuerveranlagung für das Jahr 2024 eingereicht haben. Dies geschieht grundsätzlich auch in jenen Fällen, in denen eigentlich eine Pflichtveranlagung hätte durchgeführt werden müssen.