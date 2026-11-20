Wien (OTS) -

Der vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) und dem Büchereiverband Österreichs (BVÖ) vergebene Österreichische Büchereipreis geht an fünf öffentliche Büchereien aus Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg.

Als „Büchereien des Jahres 2027“ ausgezeichnet wurden die Stadtbücherei Eferding (OÖ), die bugo Bücherei Göfis (V), die Markt- und Schulbücherei jen.buch in Jenbach (T), die Bibliothek Schwertberg (OÖ) und die Bibliothek im Zentrum in Wiener Neustadt (NÖ).

Vizekanzler und Kunst- und Kulturminister Andreas Babler gratuliert: „Büchereien sind weit mehr als Orte des Lesens: Sie sind Räume der Begegnung, des Entdeckens und des lebenslangen Lernens – und für alle Menschen zugänglich. Ihre unverzichtbare Rolle für Bildung, kulturelle Teilhabe und gesellschaftlichen Austausch macht sie zu Eckpfeilern unserer demokratischen Gesellschaft. Mit dem Büchereipreis wird die wertvolle Arbeit sichtbar, die Bibliothekarinnen und Bibliothekare tagtäglich mit großem Engagement, Fachwissen und Leidenschaft leisten. Den ausgezeichneten Büchereien und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gratuliere ich sehr herzlich!“

„Mit der bereits dritten Vergabe des Büchereipreises setzt sich eine erfreuliche Entwicklung fort: Die hohe Qualität der Einreichungen zeigt, wie selbstbewusst und engagiert unsere öffentlichen Bibliotheken auftreten. Es ist schön zu sehen, wie innovativ und kreativ sich Bibliotheken weiterentwickeln. Sie motivieren zum Lesen und sensibilisieren im Umgang mit Informationen, versorgen die Bevölkerung niederschwellig mit Medien aller Art und bieten zeitgemäße Services und Veranstaltungen an – und das alles unter zunehmend herausfordernden finanziellen und personellen Rahmenbedingungen“, so Marie Therese Stampfl, Vorstandsvorsitzende des BVÖ.

Der Österreichische Büchereipreis zielt darauf ab, die gesellschaftlich bedeutsame Arbeit der öffentlichen Büchereien in Österreich zu würdigen sowie vorbildliche und innovative Bibliotheksarbeit auszuzeichnen. Jährlich werden fünf beispielhaft arbeitende Büchereien prämiert. Das Preisgeld pro Bücherei beträgt 10.000 Euro, insgesamt also 50.000 Euro. Mit dem Preis ist ein Gütesiegel verbunden, das der Außendarstellung der jeweiligen Bibliothek dient.

Die unabhängige Jury setzte sich aus Hannelore Vogt (ehemalige Leiterin der Stadtbibliotheken Köln und Würzburg, Kulturmanagerin und Bibliotheksberaterin), Michael Stiller (Geschäftsführer des Unabhängigen Literaturhauses NÖ), Renate Habinger (Illustratorin, Autorin und Leiterin des Kinderbuchhauses im Schneiderhäusl) und Renata Schmidtkunz (freie Journalistin und Moderatorin) zusammen. Aus 29 Bewerbungen wählte sie die fünf Preisträger aus.

Die feierliche Preisverleihung fand am 19. November 2026 in Wien statt. In seiner Festrede mit dem Titel „Die Welt lesen lernen“ betonte der Sprachwissenschafter Hannes Fellner die Bedeutung der öffentlichen Bibliotheken für das Gemeinwohl als gemeinschaftlich getragene Orte des Lesens, des Austauschs und der Mitgestaltung.