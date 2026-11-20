Wien (OTS) -

Bücher gehören zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken der Wienerinnen und Wiener. Laut einer aktuellen Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien wollen 31 Prozent Verwandte und Freunde mit Büchern beschenken. Auch Abonnements rund ums Lesen sind gefragt: Unter jenen, die Gutscheine oder Abos verschenken, entscheiden sich 28 Prozent für Bücher-, Zeitschriften- und Zeitungsabonnements.

„Ein Buch ist ein sehr persönliches Geschenk. Es zeigt, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was dich interessiert, dich berührt und womit ich dir eine Freude machen kann. Dass fast ein Drittel der Wienerinnen und Wiener heuer Bücher verschenken möchte, ist ein schönes Signal für das Lesen und für den Wiener Buchhandel“, sagt Kristina Macherhammer-Hochwarter, Obfrau der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft.

Beratung macht aus einem Buch ein persönliches Geschenk

Gerade vor Weihnachten spielen die Wiener Buchhandlungen ihre große Stärke aus; die persönliche Beratung. Denn angesichts der immensen Auswahl ist es nicht immer einfach zu entscheiden, welches Buch zu welchem Menschen passt. Die Wiener Buchhändler kennen die Neuerscheinungen, aktuelle Trends und Geheimtipps sehr gut und können daher ihre Empfehlungen bestmöglich auf die Interessen und das Alter der Beschenkten abstimmen.

„Mit einem Buch schenkt man nicht nur eine Geschichte. Man schenkt Zeit, Abenteuer, Wissen und manchmal sogar eine neue Lieblingswelt“, sagt Macherhammer-Hochwarter.

Buch Wien – wo die nächste Generation des Buchhandels sichtbar wird

Wie vielfältig die Welt der Bücher ist, zeigt sich wenige Wochen vor Weihnachten auch bei der Buch Wien, die von 25. bis 29. November stattfindet. Mit dabei ist die Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der WK Wien. An ihrem Stand steht heuer auch die nächste Generation des Buchhandels im Mittelpunkt. Lehrlinge aus Wiener Buchhandlungen betreuen den Stand und informieren über die Lehre und Berufsmöglichkeiten im Buchhandel.

Damit bietet die Buch Wien nicht nur Gelegenheit, neue Bücher, Autorinnen und Autoren kennenzulernen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen des Buchhandels und auf jene jungen Menschen zu werfen, die künftig Leserinnen und Leser beraten werden.

„Die Begeisterung für Bücher braucht Menschen, die sie weitergeben. Genau das macht den Beruf im Buchhandel aus. Unsere Lehrlinge zeigen auf der Buch Wien selbst, wie abwechslungsreich der Beruf ist und wie viel Wissen, Beratung und Leidenschaft dahinterstecken. Für junge Menschen, die gerne lesen und mit Menschen arbeiten, ist das eine spannende berufliche Perspektive“, sagt Macherhammer-Hochwarter.