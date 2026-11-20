Wien (OTS) -

vvvvAm 20. November wird weltweit der Internationale Tag der Kinderrechte begangen. Vor 37 Jahren wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Sie garantiert jedem Kind das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, auf Bildung, Gesundheit und soziale Teilhabe. „ Kinderrechte gelten für alle Kinder. Unabhängig davon, wie viel ihre Eltern verdienen, wo sie aufwachsen oder wie viele Geschwister sie haben. Die Realität hierzulande sieht anders aus: In Österreich entscheidet noch immer viel zu oft das Einkommen der Eltern darüber, wie Kinder ihre Rechte leben können. Kinderarmut widerspricht den Kinderrechten “, erklärt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich.

395.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren waren 2025 laut EU-SILC-Erhebung der Statistik Austria armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das entspricht nahezu jedem vierten Kind. Die negativen Folgen von Kinderarmut betreffen alle Lebensbereiche der Kinder: Sie leben häufiger in belastenden Wohnverhältnissen, erleben Einschränkungen bei Bildung sowie gesellschaftlicher Teilhabe und haben gesundheitliche Nachteile. „Dabei hält die UN-Kinderrechtskonvention ausdrücklich fest, dass jedes Kind ein Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, Gesundheitsversorgung sowie das Recht auf Freizeit, Spiel und kulturelle Teilhabe hat. Wenn die Republik Kinderrechte ernst nimmt, muss sie Kinderarmut bekämpfen“, betont Fenninger anlässlich des UN-Kinderrechte-Tages und erinnert an das Versprechen der Bundesregierung, die Kinderarmut bis 2030 zu halbieren.

Kindergrundsicherung statt Kürzungen bei den Ärmsten