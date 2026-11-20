Wien (OTS) -

Die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation (ÖGR) findet vom 26. bis 28. November in Wien statt. Der Kongress wird Evidenz, innovative Entwicklungen und Wissen für die tägliche Versorgung rheumatologischer Patient:innen verbinden. Auch auf aktuelle Probleme wird hingewiesen. Aus diesem Anlass findet am Montag, dem 23. November 2026, um 10:30 Uhr eine hybrid durchgeführte Pressekonferenz mit Ass.-Prof.in PDin Dr.in Christina Duftner, PhD, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation (ÖGR), Ass.-Prof.in PDin Dr.in Helga Lechner-Radner (MedUni Wien) und Gertraud Schaffer, Präsidentin der Österreichischen Rheumaliga, statt. Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen, persönlich vor Ort oder unter dem Link https://events.streaming.at/oegr-20261123 an der PK im APA-Pressezentrum teilzunehmen. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir um Vorankündigung an [email protected], ob die Teilnahme vor Ort oder online geplant ist. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt. (Schluss) me

Aviso: Wo die Rheuma-Versorgung hakt – Rheumatolog:innen informieren über aktuelle Probleme und die Jahrestagung

Datum: 23.11.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

URL: https://events.streaming.at/oegr-20261123