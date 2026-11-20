Wien (OTS) -

Die EU Digital Humanism Initiative (EUDHIT) begrüßt die KI-Politik, die Staatssekretär Pröll heute in seiner KI-Rede vorgestellt hat. Die durch eutema koordinierte Initiative befürwortet, menschenzentrierte KI als Staatsziel festzulegen. „Die Berücksichtigung des Digitalen Humanismus im staatlichen Handeln ist für alle Menschen in Österreich wichtig und soll auch auf Europa wirken“, sagt Dr. Erich Prem, Koordinator EUDHIT. Seit 2019 gibt es den Digitalen Humanismus in Österreich. Er zielt darauf ab, Technologie an Menschenwürde, Demokratie und Menschlichkeit auszurichten. Auch das neue Center for Digital Humanism Vienna verbindet Forschende um an diesem Thema zu arbeiten. „Technische Forschung lässt sich nur mit einem Verständnis für soziale, politische und wirtschaftliche Dimensionen betreiben.“, sagt Prof. Peter Knees, wissenschaftlicher Leiter des Centers: „Wir wollen Antworten darauf finden, wie Digitalisierung auf allen Ebenen konstruktiv und menschenrechtskonform gestaltet werden kann.“ EUDHIT fördert eine demokratischere Gesellschaft auf Basis des Digitalen Humanismus (www.eudhit.eu).