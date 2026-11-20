Wien (OTS) -

„Während Bablers Vater in der OP-Fastlane alle Wiener Schmerzpatienten links überholen durfte, wird der ‚normale‘ Wiener auf der Warteliste ausgebremst. Wer keine 11.000 Euro auf den Tisch legen kann, hat eben Pech gehabt – willkommen in der SPÖ-Zweiklassenmedizin. Es kann nicht sein, dass eine Wienerin über ein Jahr auf eine neue Hüfte warten oder, um ihre Schmerzlinderung zu beschleunigen, fast 11.000 Euro aus eigener Tasche bezahlen musste. Das ist ein gesundheitspolitisches Armutszeugnis und ein Schlag ins Gesicht aller Wiener, die ihr Leben lang ins System eingezahlt haben“, kritisiert Wiens FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp.

„Entweder man heißt Babler oder hat Geld‘, das ist das kranke Gesundheitssystem von Bürgermeister Ludwig!“