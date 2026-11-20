Innsbruck (OTS) -

Auch 2026 bot das MCI Recruiting Forum Studierenden und Alumni eine wertvolle Plattform, um Kontakte zu potenziellen Arbeitgeber:innen zu knüpfen und sich auf den Berufseinstieg vorzubereiten. Im Congress Innsbruck präsentierten sich 95 Unternehmen mehr als 1.200 Besucher:innen und informierten über Praktika, Einstiegsjobs und Karrieremöglichkeiten.

Die vielfältige Ausstellerlandschaft reichte von bekannten Marken und internationalen Großkonzernen über Hidden Champions und Familienunternehmen bis hin zu Start-ups und traditionsreichen Betrieben. Über die digitale MCI-Karriereplattform konnten sich Studierende bereits im Vorfeld über Unternehmen sowie aktuelle Job- und Praktikumsangebote informieren und Gesprächstermine vereinbaren. Auch Unternehmen hatten die Möglichkeit, interessante Talente direkt zu kontaktieren und zu einem persönlichen Austausch am Messestand einzuladen.

Von CV-Checks bis Mock Interviews

Großen Anklang fanden erneut die kostenlosen Karriere-Services. Neben individuellen CV-Checks und Bewerbungscoachings konnten die Teilnehmenden beim beliebten Format „Rock your LinkedIn“ ihre Online-Profile optimieren und professionelle Bewerbungsfotos anfertigen lassen.

Auch die individuelle Farbtypberatung war wieder Teil des Programms. Neu hinzu kamen Mock Interviews auf Englisch, die eine gezielte Vorbereitung auf internationale Bewerbungsgespräche ermöglichten. Für eine angenehme Atmosphäre zum Netzwerken sorgte erneut der Coffee Corner von unbound Coffee Roasters, der heuer von der ÖH MCI gesponsert wurde.

„Mit dem MCI Recruiting Forum bringen wir unsere Studierenden und Alumni direkt mit potenziellen Arbeitgeber:innen zusammen. Die Vielfalt der teilnehmenden Unternehmen eröffnet spannende berufliche Perspektiven und zeigt, wie wichtig die frühzeitige Vernetzung zwischen Hochschule und Wirtschaft ist. Davon profitieren sowohl unsere Talente als auch die Unternehmen“ betont Rektor Andreas Altmann.

Brigitte Huter, Leiterin des MCI Career Centers, freut sich über die Veranstaltung:

„Das MCI Recruiting Forum bietet Studierenden und Alumni die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und konkrete Karriereschritte zu setzen. Besonders freut uns, dass unsere digitale Plattform bereits im Vorfeld einen gezielten Austausch ermöglicht und unsere vielfältigen Karriere-Services die Teilnehmenden optimal auf ihre Bewerbungsgespräche vorbereiten.“

Das MCI bedankt sich herzlich bei allen Ausstellern, Partnerunternehmen und Unterstützern – insbesondere bei SPAR für die kulinarische Verpflegung, tirolerjobs.at für die Bereitstellung des Gewinnspielpreises (Klimaticket Tirol) sowie dem Medienpartner Die Presse.