Wien (OTS) -

„Österreichs Stärke im internationalen Wettbewerb liegt in Qualität, Innovation und technologischem Vorsprung. Genau dafür steht unsere Unternehmens- und IT-Beratung: Mit 58 Milliarden Euro Umsatz und 119.000 Beschäftigten ist sie ein wichtiger Motor für Wertschöpfung, sichere Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit. Unser Anspruch ist klar: Österreich soll bis 2035 wieder zu den zehn wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt gehören. Dafür setzen wir mit unserer Industriestrategie gezielt auf Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz. Entscheidend ist, dass aus Innovationen konkrete Anwendungen und wirtschaftliche Erfolge werden. Dabei spielt die Consulting- und IT-Branche eine Schlüsselrolle.

Wie das in der Praxis gelingt, zeigt das ausgezeichnete Projekt HeliDoc von NoxAvis Tech Solutions eindrucksvoll: Hier wird Künstliche Intelligenz eingesetzt, um medizinisches Personal zu entlasten und im Ernstfall Leben zu retten. Das ist Innovation ‚Made in Austria‘, die echten Mehrwert schafft und unseren Standort stärkt“, erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer anlässlich der Staatspreisverleihung am Donnerstag.

Das Projekt „HeliDoc – Wenn jede Minute zählt“ der NoxAvis Tech Solutions FlexCo wurde für die ARA-Flugrettung entwickelt. Es nutzt eine KI-gestützte Sprachassistenz, mit der medizinische Maßnahmen freihändig und in Echtzeit dokumentiert werden können – sogar ohne Internetverbindung. Die erfassten Daten können noch vor dem Eintreffen der Patientinnen und Patienten an das Krankenhaus geschickt werden und so die weitere Versorgung vorbereiten und unterstützen.

„Der Staatspreis Consulting zeigt eindrucksvoll, welchen Beitrag Österreichs Unternehmen aus Unternehmensberatung und IT-Dienstleistung für unseren Wirtschaftsstandort leisten. Die nominierten Projekte stehen für Innovationskraft, unternehmerischen Mut und die Fähigkeit, aus komplexen Herausforderungen konkrete Lösungen zu machen“, betont Wilfried Drexler, Obmann des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) in der Wirtschaftskammer Österreich.

Nominierungen für den Staatspreis

Für den Staatspreis Consulting 2026 - Unternehmensberatung und IT-Dienstleistungen gab es insgesamt 232 Einreichungen. Aus diesen wurden sechs Nominierungen vergeben. Neben dem Staatspreisträger wurden weitere fünf Projekte als "für den Staatspreis nominiert" ausgezeichnet:

"Skalierbare Energiegemeinschaften als Beitrag zu Klimaschutz und nachhaltiger Energiewende" von Beyond Tech für BE Solution (Burgenland)

"Program for Dual Career Couples " von CIC - Carinthian International Center Service GmbH für Infineon Technologies Austria AG (Kärnten)

"LEO-Lesetest - die Grundlage für Bildung und Erfolg " von Alphaport für Dipl. Päd. Claudia Scherling (Oberösterreich)

"razzfazz.ai: Digitale Souveränität aus der Local AI Box" von razzfazz.ai (Wien)

"Münch Energie - vom Krisenmodus zum Wachstumsmotor " von Unternehmensberatung Gappmayer für Münch Energie (Oberösterreich)

Über den Staatspreis Consulting

Der Staatspreis Consulting wird vom BMWET seit 1990 verliehen und seit 2010 alternierend für "Unternehmensberatung und Informationstechnologie“ gemeinsam mit dem Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie (UBIT) sowie für "Ingenieurconsulting"(Organisator: Austrian Consultants Association - ACA) vergeben. Alle Infos sowie Jurybegründungen von der Veranstaltung sind auf der Website des Wirtschaftsministeriums (www.bmwet.gv.at) in der Rubrik "Staatspreise" zu finden.

Fotos der Staatspreisverleihung sind hier abrufbar: https://www.flickr.com/gp/141875875@N02/N8pGv8Nhzu