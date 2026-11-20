St. Pölten (OTS) -

„Mit frischem Reisig beginnt für viele Menschen die Weihnachtszeit. Ob für den traditionellen Adventkranz, ein selbst gestaltetes Gesteck oder als natürliche Dekoration vor der Haustür – das Grün unserer heimischen Tannen bringt ein Stück niederösterreichische Natur direkt ins Wohnzimmer“, sagt Josef Reithner, Obmann der ARGE NÖ Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern.

Schmuckreisig – wertvoller Rohstoff statt ungenutzter Baum

Was viele nicht wissen: Schmuckreisig ist ein wichtiges Nebenprodukt der heimischen Christbaumproduktion. Ganze 220 Tonnen Schmuckreisig werden Jahr für Jahr verkauft. Damit können Christbäume, die nicht den optischen Anforderungen für den Verkauf entsprechen, als hochwertiges Schmuckreisig genutzt werden. Für rund 67 Prozent der niederösterreichischen Christbaumbetriebe stellt die Reisigproduktion eine zusätzliche Einkommensquelle dar. „Nicht jeder Baum wächst so gleichmäßig, wie man es sich für einen Christbaum wünscht. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass er nicht wertvoll ist. Als Schmuckreisig bekommen auch diese Bäume eine sinnvolle Verwendung. Das ist für uns gelebte Nachhaltigkeit und zeigt, wie vielseitig unsere Christbaumkulturen genutzt werden können“, erklärt Reithner.

Adventbäume sorgen schon vor Weihnachten für festliche Stimmung

Neben frischem Schmuckreisig erfreuen sich auch Adventbäume großer Beliebtheit. Ob auf der Terrasse, vor der Eingangstür oder im Wohnbereich – die dekorativen Bäumchen sorgen bereits Wochen vor dem Heiligen Abend für weihnachtliche Atmosphäre. Mit Lichterketten, Schleifen oder natürlichen Anhängern geschmückt, werden sie zum stimmungsvollen Blickfang. Wer Schmuckreisig und Adventbäume direkt von niederösterreichischen Christbaumhöfen bezieht, entscheidet sich bewusst für regionale Herkunft und kurze Transportwege. Gleichzeitig werden heimische Familienbetriebe unterstützt, die ihre Christbaumkulturen über viele Jahre hinweg pflegen. „Gerade in der Adventzeit achten viele Menschen darauf, woher ihre Produkte kommen. Mit Schmuckreisig und Adventbäumen aus Niederösterreich kann man sich nicht nur ein Stück Weihnachtsstimmung nach Hause holen, sondern auch unsere regionalen Betriebe unterstützen“, betont Reithner.

Wo es Adventbäume, Christbäume und Schmuckreisig direkt aus der Region gibt, erfahren Weihnachtsfans auf www.weihnachtsbaum.at. Fotos finden Sie auf https://apps.scrappbook.de/SygsD7CxJ-x