- 20.11.2026, 08:20:32
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- OTS0014
Termine am 20. November 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.30 Uhr, PK FPÖ Wien, “Stadt Wien unter Druck: Baustelle Kurbadstraße am Prüfstand der Rechtsstaatlichkeit”; mit nicht amtsführendem StR Stefan Berger (Vino Wien, 1. Lichtenfelsgasse 3)
(Schluss) red
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