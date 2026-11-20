- 20.11.2026, 08:07:02
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ELLA BRIGGS Award – Österreichs erste bundesweite Innenarchitektur-Auszeichnung präsentiert seine Finalists
114 Einreichungen in acht Kategorien und drei Sonderpreisen – Preisverleihung am 10. Dezember im Designforum Wien
ELLA BRIGGS Award 2026: Finalists stehen fest
Wien, 18. November 2026 – Die Finalists für den erstmals vergebenen ELLA BRIGGS Award – Innenarchitekturpreis des Bundes Österreichischer Innenarchitektur (Bo:IA) – sind nominiert. Aus 114 Einreichungen in acht Kategorien und drei Sonderpreisen wählte die Fachjury – bestehend aus Claudia Cavallar, Martina Fürnkranz, Neil Harkess, Arian Lehner und der Berliner Architektin Ester Bruzkus – die herausragendsten Projekte aus. „Die Qualität und Vielfalt der eingereichten Projekte ist beeindruckend. Es freut mich sehr, dass der Award bereits in seiner ersten Ausgabe auf so große Resonanz stößt und die Vielfalt der österreichischen Innenarchitektur sichtbar macht“, erklärt Bo:IA-Präsidentin Sabrina Haindl. Die vollständige Liste aller nominierten Projekte ist ab sofort unter https://ella-award.at/winners/#finalist abrufbar. Die feierliche Preisverleihung findet am 10. Dezember 2026 im Designforum Wien statt. Der Preis wird vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport gefördert und von Hauptpartner Fundermax GmbH unterstützt.
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ELLA BRIGGS Award - Innenarchitekturpreis Bo:IA
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