Wien (OTS) -

Die Wiener SPÖ Frauen und die Wiener SPÖ starten gemeinsam die Kampagne „Wir schauen hin. Wien schaut hin.“. Sie zeigt das breite Angebot der Stadt Wien gegen Gewalt an Frauen, vermittelt Wissen, woran man Gewalt erkennt, und macht vor allem deutlich, was jede und jeder Einzelne im Alltag dagegen tun kann.

Hanke: „Gewalt gegen Frauen geht uns alle an – und wir können alle etwas dagegen tun.“

LAbg. Marina Hanke, BA, Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen, macht deutlich, wie groß das Problem ist: „Trotz der großen Welle der Empörung erlebt nach wie vor jede dritte Frau in ihrem Leben Gewalt oder Übergriffe. Neben bekannten Fällen wie Gisèle Pelicot oder Collien Fernandes gibt es unzählige, über die nie berichtet wird. Das darf so nicht weitergehen. Gewalt gegen Frauen geht uns alle an – und wir können alle etwas dagegen tun.“

In Österreich gab es heuer bereits 19 Femizide, also Morde an Frauen durch Männer. Das entspricht rechnerisch rund einem Mord alle zwei Wochen. Dazu kommen 82 schwere Gewalttaten. Umso wichtiger ist, dass Betroffene wissen, wohin sie sich wenden können.

Hanel-Torsch: „Wien ist da und schaut nicht weg.“

„Wien verfügt über ein dichtes Gewaltschutznetz, das allen Betroffenen jederzeit Hilfe bietet. Frauennotruf, Wiener Frauenhäuser, Frauenzentrum und Krisenhotline für Männer arbeiten eng verschränkt. Wien ist da und schaut nicht weg“, so Frauenstadträtin Mag.a Elke Hanel-Torsch.

Das Netz wird laufend ausgebaut. Wichtige Bausteine der vergangenen Monate waren die Femizide-Studie, der Ausbau von „Ich bin dein Rettungsanker“, die Verschärfung des Veranstaltungsgesetzes, die heuer in Kraft getreten ist, und die Erweiterung der Schulprävention. Dazu gehört die Initiative „Respekt – Gemeinsam stärker“: Sie leistet schon in der Schule Präventionsarbeit zu Gleichberechtigung, zum Aufbrechen von Rollenbildern und zur Gewaltprävention. „Soziales Fehlverhalten beginnt oft im Kleinen und kann fatal enden. Deshalb müssen wir früh ansetzen“, hält Hanel-Torsch fest.

Auch wirtschaftliche Unabhängigkeit sei entscheidend: „Wiederkehrende Gewalt geht oft mit Abhängigkeit einher. Sich zu lösen bedeutet, neue Wege zu gehen – und dabei steht Wien den Frauen und Mädchen mit Rat und Tat zur Seite. Wir müssen die helfende Hand jederzeit und so niederschwellig wie möglich ausstrecken.“

Neumayer: „Sexismus und Grenzüberschreitungen sind keine Privatsache.“

Hilfsangebote wirken am besten, wenn Betroffene davon wissen und ihr Umfeld nicht wegschaut. Viele Menschen stehen klar gegen Gewalt an Frauen, wissen aber nicht immer, wie sie sich einbringen können. Die Kampagne zeigt, woran man Gewalt erkennt und wie man helfen kann: übergriffigem Verhalten widersprechen, Betroffenen zuhören, ihre Entscheidungen und Grenzen respektieren und die Verantwortung bei der übergriffigen Person lassen. Die eigene Sicherheit geht dabei vor, und niemand muss allein handeln: Man kann ein Hilfsangebot der Stadt einschalten oder die Betroffene zu einer Beratungsstelle begleiten.

Besonders gefragt sind dabei Männer, betont SPÖ Wien-Landesparteisekretär LAbg. Jörg Neumayer, MA: „Gewalt gegen Frauen geht in den meisten Fällen von Männern aus. Deshalb liegt es auch an uns, sexistische Sprüche im Freundeskreis, im Job oder im Chat nicht durchgehen zu lassen. Denn Sexismus und Grenzüberschreitungen sind keine Privatsache. Wer da wegschaut oder mitlacht, macht es leichter, Grenzen zu überschreiten. Und wer merkt, dass er selbst an seine Grenzen kommt, findet bei der Männerberatung rasch und vertraulich Hilfe.“

da Costa: „Auch im digitalen Raum schauen wir hin.“

Gewalt findet längst nicht mehr nur im analogen Raum statt. Schon 2018 war jede dritte Frau von digitaler Gewalt betroffen, bei Mädchen zwischen 15 und 18 Jahren waren es fast zwei von drei. LAbg. Sara do A. T. da Costa, Frauensekretärin der Wiener SPÖ, verweist auf die weitere Entwicklung: „Digitale Gewalt nimmt stetig zu. 98 von 100 Deepfakes im Netz zeigen sexuelle Inhalte, 99 von 100 Betroffenen sind Frauen. Das ist inakzeptabel – auch im digitalen Raum schauen wir hin.“

Wien hat die Notwendigkeit einer eigenen Anlaufstelle schon vor Jahren erkannt und die Kompetenzstelle gegen Cybergewalt an Frauen eingerichtet. Frauen erhalten dort gezielte Unterstützung, etwa gegen digitale Überwachung. Im September wurde die Kompetenzstelle mit dem eGovernment-Award 2026 ausgezeichnet. Der jüngste Schritt ist eine Resolution des Gemeinderats, die eine Prüfung von Regulierungen oder Verboten sogenannter Smart Glasses fordert. „Diese Brillen werden häufig genutzt, um Frauen heimlich zu filmen und die Aufnahmen online zu stellen, um sie bloßzustellen und zu beleidigen – bis hin zu Schlimmerem“, warnt da Costa.

Ob im Alltag oder im Netz: Gewalt zu erkennen und ihr entgegenzutreten, ist eine Aufgabe für alle. Ihr Fazit ziehen Hanke und Hanel-Torsch: „Unsere Arbeit kann nie zu Ende sein. Die Wienerinnen können sich darauf verlassen, dass ihre Stadt immer für sie da ist – dass sie hinschaut, anspricht und handelt.“

Zentrale Anlaufstellen in Wien