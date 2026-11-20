Österreich/Wien (OTS) -

Was gestern noch Anfragen und Kunden gebracht hat, muss heute nicht mehr funktionieren. Künstliche Intelligenz verändert die Werbung auf Facebook und Instagram grundlegend.

Mit dem Andromeda-Update hat Meta die Spielregeln verändert. Nicht mehr allein die Zielgruppenauswahl entscheidet über den Erfolg, sondern zunehmend die Werbeanzeige selbst.

„Die Anzeige ist das neue Targeting.“

Warum dürfen 80 Prozent der Anzeigen scheitern? Weshalb werden unterschiedliche Werbemittel und Videos immer wichtiger? Und wie können auch Unternehmen mit kleineren Budgets erfolgreich werben?

Im Video-Interview mit Otto Koller, Herausgeber des MedienManager, erklärt Bernhard Gostentschnigg, Medienexperte bei woxtum, worauf es bei Meta-Werbung heute ankommt und welche Rolle die richtige Präsenzstrategie dabei spielt.