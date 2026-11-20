Wien, am 20.November (OTS) -

Wer Grand Theft Auto VI spielen möchte, benötigt eine Playstation oder eine XBox. Aber selbst im Vorfeld des Black Friday sind die Preise wegen der enormen Nachfrage nach Speicherchips für die beiden Konsolen massiv angestiegen. Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 warnt vor den Auswirkungen des KI-Booms: „Die Tech-Konzerne geben uns eine fatale Richtung vor: Immer mehr bezahlen, während wir gleichzeitig in Abo-Fallen gelockt werden und der Elektroschrottberg ungebrochen wächst“, ärgert sich Anna Leitner, Sprecherin für Ressourcen bei GLOBAL 2000.

Preis für Playstation in nur einem Jahr verdoppelt

Der Preis für die günstigste Playstation 5 hat sich laut geizhals.at in nur einem Jahr verdoppelt, die Xbox kostet 45 % mehr. Die enorme Nachfrage der Tech-Konzerne treibt die Preise für Grafikkarten und Chips. „Das macht das Spielvergnügen zu einer sehr teuren Angelegenheit, die man sich erst einmal leisten können muss“, kommentiert Leitner. Leisten müssen sich immer mehr Menschen nicht nur im Gaming-Sektor diverse Abos bei Plattformen, denn immer mehr Anbieter verlagern ihre Dienste in die Cloud. „Das lässt die Kassen der Tech-Unternehmen klingeln, während wir auf laufend höheren Abo-Kosten sitzen bleiben“, so Leitner. GLOBAL 2000 warnt auch vor steigenden Stromkosten: Der enorme Strombedarf der Rechenzentren hat in Irland seit 2015 bereits zu Steigerungen der Stromrechnungen von 360 Ꞓ pro Haushalt geführt.

Müllberg durch Rechenzentren: 21.000 Tonnen Elektroschrott

Gleichzeitig wächst der ökologische Fußabdruck der Digitalisierung. GLOBAL 2000 warnt vor einem Tech-Wettlauf, der immer mehr Ressourcen verschlingt. „Rechenzentren brauchen nicht nur Strom und Wasser, sondern auch große Mengen an Kupfer, Stahl, Aluminium, Lithium und anderen Metallen. Server, Prozessoren, Grafikkarten und Speicherchips müssen regelmäßig erneuert werden. Der Ressourcenverbrauch und die Elektroschrottberge sind kaum vorstellbar“, so Leitner. Allein durch die größten geplanten Rechenzentren in Österreich werden nach Hochrechnungen basierend auf einer Studie des Basel Action Networks 21.000 Tonnen an Elektroschrott erwartet. Das entspricht einem Achtel des jährlichen Elektroschrotts in Österreich oder zweimal dem Gewicht des Eiffelturms.

Moratorium und Kreislaufwirtschaft statt grenzenlosem Wachstum

GLOBAL 2000 fordert ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, das den Rohstoffverbrauch senkt, die Lebensdauer von Geräten verlängert und Reparatur sowie Wiederverwendung stärkt. Außerdem muss der Bau von Rechenzentren gestoppt werden, solange verbindliche ökologische Vorgaben und eine ausreichende Prüfung ihrer Auswirkungen fehlen.

Quellen