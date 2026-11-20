Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:55 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 16. bis 19. November 2026 in einer Online-Befragung wissen, wie ihre Meinung zu einem Abschiebezentrum in Ruanda aussieht. Die konkrete Fragestellung lautete: „Österreich plant gemeinsam mit Deutschland und weiteren europäischen Staaten die Einrichtung eines Abschiebezentrums im afrikanischen Staat Ruanda. Dort sollen künftig abgelehnte Asylwerber untergebracht werden, die Europa verlassen müssen, aber nicht unmittelbar in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können. Wie stehen Sie zu diesem Vorhaben?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt ein deutliches Bild: Insgesamt 62 Prozent der Befragten befürworten das Vorhaben. 37 Prozent befürworten ein Abschiebezentrum in Ruanda „voll und ganz“, weitere 25 Prozent „eher“. Auf der anderen Seite lehnen 21 Prozent das Vorhaben ab, davon 11 Prozent „eher“ und 10 Prozent „entschieden“. 7 Prozent sind unentschlossen, 8 Prozent wissen es nicht oder machen keine Angabe.



Deutliche Unterschiede zeigen sich nach Parteipräferenz: Besonders groß ist die Zustimmung bei den ÖVP- und FPÖ-Wähler:innen. Unter den ÖVP-Wähler:innen befürworten insgesamt 81 Prozent das Abschiebezentrum in Ruanda, davon 49 Prozent „voll und ganz“ und 32 Prozent „eher“. Bei den FPÖ-Wähler:innen liegt die Zustimmung bei insgesamt 74 Prozent, davon sprechen sich 54 Prozent „voll und ganz“ und 20 Prozent „eher“ für das Vorhaben aus. Mehrheitliche Unterstützung gibt es aber auch bei der NEOS- und SPÖ-Wählerschaft. Bei den NEOS-Wähler:innen befürworten 62 Prozent das Vorhaben, wobei 22 Prozent „voll und ganz“ und 40 Prozent „eher“ zustimmen. Unter den SPÖ-Wähler:innen liegt die Zustimmung bei insgesamt 57 Prozent, davon 24 Prozent „voll und ganz“ und 33 Prozent stimmen „eher“ zu.



Ein deutlich anderes Bild zeigt sich bei den Grün-Wähler:innen: Hier lehnen insgesamt 49 Prozent das geplante Abschiebezentrum ab, 38 Prozent befürworten es. Dabei sprechen sich 26 Prozent „entschieden“ und weitere 23 Prozent „eher“ gegen das Vorhaben aus. 18 Prozent der Grün-Wähler:innen befürworten das Abschiebezentrum „voll und ganz“, weitere 20 Prozent „eher“.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Ironisch könnte man sagen: Endlich einmal ein Vorschlag der Bundesregierung, der bei den Wählern nahezu aller Parteien – mit Ausnahme der Grünen – Zustimmung findet. Den großen Turn-around für die Dreier-Koalition sollte man davon allerdings nicht erwarten.“



„Aktuell: Die Woche“ am Freitag um 22:55 Uhr auf JOYN & ATV